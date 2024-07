Boric confirma reforzamiento a labor de Carabineros en la RM y responde críticas: “No hay improvisación”

25 de Julio de 2024

El presidente Gabriel Boric detalló las fechas en las que los nuevos carabineros se irán sumando al Plan Calles Sin Violencia.

El presidente Gabriel Boric confirmó esta mañana que 909 carabineros se sumarán próximamente a las tareas policiales para combatir la crisis de seguridad en la calles de la Región Metropolitana.

Así lo aseveró el mandatario en la Escuela de Formación de Carabineros, en Cerrillos, hasta donde llegó para iniciar una nueva etapa del Plan Calles sin Violencia.

En la oportunidad, el jefe de Estado valoró la implementación de la iniciativa y planteó que con ella el Gobierno evidencia “los avances y el cumplimiento en los compromisos que hemos adquirido con las familias de Chile en materia de seguridad“.

“Estos son hechos concretos, no declaraciones grandilocuentes, hechos concretos, medidas efectivas, con unidad de propósito, con el Estado presente”, recalcó el presidente Boric, quien estuvo acompañado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

La incorporación de los carabineros al trabajo en las calles

El mandatario aprovechó la ocasión para ratificar que 509 alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros “harán su práctica como parte de su formación”.

“Desde las próximas semanas, serán parte del reforzamiento integral del Plan Calles Sin Violencia en la Región Metropolitana“, enfatizó Boric sobre el trabajo de los carabineros.

Añadió que pronto “se sumarán otros 400 carabineros, que permitirán un reforzamiento histórico en la Región Metropolitana, teniendo (otros) 909 funcionarios en las calles”.

Boric detalló que la incorporación de los carabineros se realizará por etapas, la primera de las cuales se iniciará el 29 de julio, con la suma de 616 efectivos policiales a labores operativas.

Más adelante, a partir del 12 de agosto, se sumarán otros 909 funcionarios, destinados a espacios públicos de alta afluencia de personas.

Por último, desde octubre se agregarán 144 carabineros para rondas nocturnas en las diversas comunas de la Región Metropolitana.

Respondió a críticas de Hassler por la nueva cárcel

Junto con realizar los anuncios, el jefe de Estado salió al paso de las críticas por la decisión de construir una cárcel de alta seguridad junto al penal Santiago 1, anuncio que fue cuestionado por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler

“Acá no hay atajos, no hay improvisación y tampoco, al menos yo, tengo tiempo para peleas políticas en materia de seguridad porque no nos conducen a nada“, recalcó el mandatario.

“Chile está enfrentando de manera firme y decidida a la delincuencia y al crimen organizado. Sabemos que es una tarea difícil, sabemos que la ciudadanía la exige. Quiero que sepan que para nosotros es la primera prioridad”, enfatizó a continuación.

A la vez, aseveró que “los problemas complejos, pese a lo que se pueda señalar, no tienen soluciones fáciles. Insisto, acá no hay atajos”.

“La seguridad es una materia que debiéramos enfrentar como Estado, en donde no debieran haber más de dos bandos“, concluyó el presidente Gabriel Boric.