Fin de mes: BancoEstado presenta nuevamente problemas para realizar transacciones y pagos con Cuenta RUT

31 de Julio de 2024

Clientes de la entidad bancaria han notificado una nueva falla en el sistema en el día en que gran parte de las personas reciben sus respectivos sueldos.

Compartir

Diversos usuarios de BancoEstado han reportado la caída de su sistema y aplicación, lo cual tiene a los clientes sin poder ingresar a la app, revisar su saldo, ni realizar transferencias.

En el último día del mes, fecha en la cual la mayoría de las personas reciben el pago de sus respectivos sueldos, BancoEstado nuevamente presenta intermitencias en el servicio.

Decenas de clientes han notificado que no pueden revisar su saldo ni realizar transferencias. En este contexto, reportan que reciben mensajes como: “Detectamos que tienes problemas con tu internet”, “transferencia fallida” y “estamos presentando inestabilidad en el servicio, por lo que su transacción no pudo realizarse”.

A raíz de esta situación, BancoEstado no ha entregado más detalles al respecto y solamente expuso: “Sugerimos realizar mantención de tu APP BancoEstado, para esto debes ingresar a la configuración de tu equipo, aplicaciones, aplicación BancoEstado, almacenamiento y presionas en eliminar cache”, en su cuenta de X.

Además de los problemas que está presentando la aplicación de la entidad bancaria, usuarios también reportan fallas en los cobros.

“Hoy compré y me cargaron tres veces la compra, no pude sacar plata del cajero, no pude pagar en el supermercado, y la aplicación me dice que tengo problemas con mi internet. Toda la mañana tratando de entrar. Quiero mi plata”, escribió uno de las decenas de usuarios que han evidenciado problemas en sus cuentas de BancoEstado.

NOTICIA EN DESARROLLO…