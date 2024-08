Familia de niña desaparecida en Viña del Mar: “No podemos volver a Santiago sin ella”

12 de Agosto de 2024

La familia recalcó que buzos de todo el país se mostraron dispuestos a ayudar para encontrar a la niña desaparecida, pero necesitan dinero para su alojamiento y los traslados.

La familia de Ainhoa Correa, la niña de 5 años que está desaparecida desde el pasado 31 de julio tras ser arrastrada por las marejadas en la playa Los Cañones de Viña del Mar, pidió a las autoridades extender las labores de búsqueda.

Según indicaron a La Estrella de Valparaíso, los familiares apuntaron que la búsqueda realizada por la Armada finalizó la semana pasada, por lo que hicieron un llamado para que estas labores continúen.

“Somos familiares de Ainhoa Correa (…) necesitamos ayuda, se lo pedimos a la Armada, al Ministerio Público, por favor, necesitamos recursos que nos vengan a ayudar, que se extienda la búsqueda, no podemos quedar en nada, que la niña quede en el mar, como familia necesitamos llevarla a la casa, enterrarla, por favor ayúdenme de verdad”, declaró Luz Vicencio, prima de la niña, en redes sociales.

Vicencio agregó que “nosotros estábamos contacto con una vidente y en este caso queremos agotar todas las posibilidades, estamos abiertos a todos y ella nos dijo que la niña estaba en Las Salinas, o sea, en la Roca del León. A raíz de eso, apuntan que hagan una búsqueda minuciosa en el lugar”.

“El llamado es a todas las autoridades (…) que nos ayuden con implementos para que los buzos que nos están ayudando puedan hacer una búsqueda más a fondo. Necesitamos que busquen por abajo de la roca, a más profundidad, necesitamos los implementos para que ellos se puedan meter a las cuevas que están debajo del mar en las rocas, ya que la niña si estuviera flotando ya se hubiera visto”, indicó Luz Vicencio.

La familiar de la niña desaparecida dejó en claro que “no podemos quedarnos con los brazos cruzados o volver a Santiago sin llevarnos a la niña. Yo sé que el mar es grande, pero también las autoridades tienen muchos recursos para poder ayudarnos, para poder encontrarla y no quedar sin solución, no nos moveremos de acá hasta no tener solución”.