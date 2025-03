En Buin y Cochamó: los dos casos de mujeres desaparecidas que aún no se resuelven

7 de Marzo de 2025

Familiares han expresado su preocupación por cada día que pasa sin saber de Damiana y Javiera.

En los últimos días hemos conocido los casos de dos mujeres desaparecidas en el país, cuyos paraderos aún se desconocen.

Por un lado está Damiana Olivos Baeza, de 28 años, quien el pasado sábado 22 de febrero salió de su casa, ubicada en Buin, con rumbo desconocido y, hasta la fecha, no han tenido información de dónde podría estar.

Su madre, Angélica Baeza, afirmó en el programa Contigo en Directo que la joven que se puso “austera” y buscaba “ayuda espiritual”. El último día que la vio, ella iba saliendo a su trabajo a eso del mediodía, cuando Damiana le dijo: “En la noche, no me toques (la puerta), porque me vas a despertar y después me desvelo. Esa fue la última vez vi a mi hija”.

Baeza detalló que Damiana estaba con problemas psicológicos a raíz de dos asaltos que había sufrido en Ñuñoa en 2024. “Me da la impresión que tenía mucho nervio, porque venía con problemas psicológicos, estaba con miedo, con pánico. Cuando salía de casa iba al supermercado y volvía muy rápido”, contó.

“Ella es una niña tranquila, por eso me preocupé cuando no la vi el domingo. Yo me levanté alrededor de las 09:30 de la mañana y ella ya no estaba. A las dos de la tarde puse una constancia en Carabineros, porque mi hija no acostumbraba a hacer eso, es una chica que no fuma, que no tiene vicios, entonces estoy súper preocupada”, dijo la mujer.

Angélica recordó que tras los episodios delictivos que vivió su hija, pasaba mucho tiempo encerrada y conversaba con gente en el computador. “Un día entro y le digo: ¿Hija, con quién conversas tanto?“. Ella le respondió que “con cualquier de ellos, que esté en línea“.

“A lo mejor ella se fue con un fin espiritual y a lo mejor algo está pasando, porque no puede ser que la gente desaparezca así (…) Es muy raro todo”, aseveró.

Desaparición en Cochamó

Otra de las mujeres desaparecidas en el país es Javiera Coña, estudiante de 29 años, de quien no se conoce nada desde el pasado 4 de marzo cuando realizaba trekking junto a una amiga en Cochamó, en la Región de Los Lagos.

Junto a su amiga Camila pasarían tres días en el centro La Junta. La primera hipótesis que se maneja al respecto, es que su poca experiencia en senderismo habría sido clave en lo ocurrido.

Según se ha informado en redes sociales, debido a la lentitud de Javiera, su amiga adelantó su paso al camping más cercano para, posteriormente, volver por ella. Al hacerlo, no la encontró.

Matías Coña, hermano de Javiera, aseguró que pese a la intensa búsqueda, aún no han logrado dar con su paradero. “Lamentablemente, no pudimos encontrar a mi hermana, que sigue perdida en Cochamó“, dijo.

“El mal clima, el barro y el agua hacen que todo sea más complicado. Hay muchos sectores donde el agua y el barro te llegan a la mitad de la pierna”, agregó.