“Todas en pelota y haciendo…”: la polémica frase de Luis Hermosilla que fiscal expuso para solicitar prisión preventiva

21 de Agosto de 2024

En la formalización que se reanudará mañana, el abogado es imputado por delitos de lavado de activos, soborno y delitos tributarios.

La formalización de Luis Hermosilla en el marco del Caso Audios comenzó este miércoles 21 de agosto, donde se le imputan delitos de lavado de activos, soborno y delitos tributarios.

Por lo anterior, la Fiscalía solicita prisión preventiva para el abogado, junto con Leonarda Villalobos y la pareja de ella, Luis Angulo.

Bajo este contexto, mientras se discutían las medidas cautelares de dichos imputados, se produjo un llamativo momento cuando el fiscal Felipe Sepúlveda reflotó las polémicas frases de Luis Hermosilla con Daniel Sauer en un audio filtrado, el cual “sustentaría el delito de soborno a funcionarios públicos”.

En esa línea, el persecutor expuso la intención del jurista de crear una “caja negra” para tener los sobres con dinero en efectivo, con el fin de abordar los problemas que tenían.

De acuerdo con el fiscal, con dicha caja negra el imputado le haría propuesta a uno de sus lazos dentro de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el cual exigía un pago atrasado.

Las frases que reflotaron en la formalización de Luis Hermosilla

Tras ello, Felipe Sepúlveda leyó una particular conversación para referirse al dinero que necesitaba Hermosilla para realizar dicha maniobra.

“Ahora quiero que me diga lo máximo: cuatro ucranianas, tres polacas, dos argentinas y todas en pelota y todas haciendo no sé qué. ¡La raja!. Pero además me ponís un yate, me ponís langosta…”, citó el persecutor.

Posteriormente, Sepúlveda sostuvo que “es bastante categórico aquí Hermosilla en lo que pide puesto que, señala, el pago de esta suma de dinero -una dávida- para él involucra una contraprestación relevante. Él habla de exigirle lo máximo“.

A lo que agregó: “Y lo máximo lo ejemplifica -o lo categoriza- teniendo mujeres desnudas, por ejemplo. Entonces ese es el nivel de esto”.

Luego de escuchar las presentaciones de los fiscales, la jueza Mariana Leyton decidió suspender la audiencia de formalización, la cual se reanudará este jueves 22 de agosto a las 09:00 horas.