“Es cierto que me nombran, pero…”: qué le dijo Chadwick a la Fiscalía sobre los chats entre Guerra y Hermosilla

4 de Abril de 2025

Durante su declaración Andrés Chadwick descartó haber intercedido para el arribo de Manuel Guerral a la Universidad San Sebastián.

El abogado Luis Hermosilla, quien permanece en prisión preventiva por el caso Audio, se negó a recibir al ex fiscal Manuel Guerra como nuevo miembro de la oficina que compartía con Andrés Chadwick, de acuerdo con la declaración que le entregó el otrora ministro del Interior al fiscal regional Mario Carrera el pasado 10 de marzo.

Según el testimonio del ex secretario de Estado del gobierno de Sebastián Piñera, fue el mismo abogado penalista quien le “comentó que Manuel Guerra quería retirarse del Ministerio Público y que le había propuesto si lo podíamos recibir en la oficina de Luis, bajo la modalidad de comunidad de techo”.

“Eso lo conversamos, y como él era el dueño de la oficina su opinión era la más importante. Y me comunicó que le respondería negativamente, dado que no se necesitaban más abogados y no pensaba expandirse, lo que me pareció razonable“, complementó Chadwick en su declaración ante el persecutor, a la que tuvo acceso La Tercera.

Lo que dijo Andrés Chadwick sobre la llegada de Manuel Guerra a la USS

En la ocasión, el ex titular del Interior también abordó la llegada de Guerra a la Universidad San Sebastián, pero antes explicó que él tuvo una primera etapa como académico entre 2014 y 2017 y una segunda etapa en la misma condición entre 2020 y marzo de 2022, cuando asumió como decano.

Respecto al arribo de Guerra a la Universidad, Chadwick dijo que “me enteré el año 2021 cuando comenzamos a toparnos como docentes en la facultad“.

“Me parece que ingresó el segundo semestre del año 2021 pero no lo recuerdo con precisión, no tuve ninguna injerencia en la llegada de Guerra, no tenía en esa época ningún cargo directivo ni administrativo. La universidad tiene sus propios procesos de incorporación, tampoco lo recomendé”, sostuvo la ex autoridad.

Contó que la decisión de la llegada del ex fiscal la tomó Luis Cordero, quien no le pidió referencias, y después “lo vi en la universidad en las instancias donde nos topamos los profesores como cuando retiramos los libros o cosas similares”.

Reveló que la única vez que compartió socialmente con Guerra fue en un encuentro en su casa luego de conseguir seis años de acreditación para la universidad.

También recordó que lo había conocido en 2013, mientras Guerra era fiscal regional de Tarapacá, a propósito de la detención de unos militares bolivianos en suelo chileno. “No tengo recuerdos de haber interactuado con él por otras cosas en el 2013 o 2014“, puntualizó.

Después aseguró que antes del nombramiento de Guerra como fiscal regional Metropolitano Oriente, “no me llamó ni intercedí de ninguna manera en su nombramiento. Incluso en época yo ya estaba fuera del Gobierno”, dijo.

Los chats entre Guerra y Hermosilla

Durante su declaración ante el fiscal Carrera, Andrés Chadwick abordó también los chats entre Manuel Guerra y Luis Hermosilla, y aseveró que “muchos de ellos son desconocidos para mí, como también las circunstancias que los pudieren explicar. Es cierto que me nombran, pero yo no participo ni tuve conocimientos de ellos“, manifestó.

Sobre el intercambio de mensajes entre el ex fiscal y el abogado, el ex ministro, “donde en varias de sus conversaciones aparece mi nombre o mis iniciales (…) puedo señalar lo siguiente: de lo que yo he podido conocer por información de prensa hay varios de esos mensajes donde se me nombra sin que haya tenido conocimiento de lo que ahí se conversaba y tampoco de sus circunstancias de lo que en ella se estaba intercambiando“.

“Me parece que esos mensajes (…) dan cuenta que había una relación de amistad que yo desconocía en el grado de profundidad que se aprecia en ellos. Si uno ve esos mensajes hay un punto común en que uno de ellos siempre pide alguna reunión, almuerzo y lo que se ve al analizarlos es que eso no se concretaba”, puntualizó el ex ministro del Interior.