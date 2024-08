Qué implica la promulgación de la reforma que aumenta las penas para la reincidencia de delitos

27 de Agosto de 2024

El presidente Gabriel Boric firmó esta mañana la ley que reforma el Código Penal que, entre otros aspectos, aumenta las penas para la reincidencia de delitos.

Compartir

El presidente Gabriel Boric encabezó esta mañana la ceremonia en la que promulgó la reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal, con la que se aumentaron las penas para la reincidencia de delitos.

La actividad se llevó a cabo en el gimnasio Manuel Rodríguez, de La Cisterna, hasta donde llegaron también los ministros del Interior, Carolina Tohá, y de Justicia, Luis Cordero.

En la oportunidad, el mandatario destacó que “estamos entregando mejores herramientas para una persecución penal más eficiente, con especial énfasis en castigar y en prevenir la reincidencia de delitos. Ésta incorpora reglas para la agilización de los juicios, amplía la detención en casos de crimen organizado, el sistema penal, jueces, víctimas, testigos, fiscalía y agentes policiales”, detalló el jefe de Estado.

Además, el presidente Boric aseveró en la ocasión que “una de las cosas que también estamos trabajando es mejorar y ser más eficiente en la destrucción de la droga que se decomisa. Cambios en la Ley 20.000 para que Gendarmería y la Dirección General de Asuntos Marítimos sean destinatarios de los recursos de la droga o de los bienes que decomisamos”, puntualizó.

“Esto se está logrando con un objetivo de dejar muy en claro que acá delinquir no sale gratis. A las bandas que se pretenden instalar y controlar territorio les vamos a decir que no y no vamos a darles espacio“, aseveró el mandatario.

La ley que reforma y aumenta las penas por reincidecia

La reforma promulgada por el presidente Gabriel Boric busca mejorar la persecución penal en casos de reincidencia y otros delitos de alta connotación social.

Desde Presidencia aseveraron que con ese propósito la nueva normativa contempla “una persecución penal más eficiente, incluyendo la ampliación de las técnicas especiales de investigación como la interceptación y grabación de comunicaciones para combatir el crimen organizado”.

Además, incorpora “normas que consagran medidas de protección para brindar una mayor seguridad a todos los actores del sistema penal que intervengan en las causas sobre criminalidad organizada: fiscales, jueces, víctimas, testigos y agentes policiales“.

También “se limita el plazo para que los bancos entreguen los antecedentes solicitados por el Ministerio Público y regula la toma de muestras biológicas para huellas genéticas de imputados en situación irregular, previa autorización del tribunal a solicitud del Ministerio Público”.

La reforma más importante al Código Procesal Penal

En tanto, al hacer uso de la palabra, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseveró que la promulgación de esta ley “va a ser fundamental en el combate contra la delincuencia y, especialmente, en el logro de una justicia que sientan las personas que funciona mejor“.

“Con ese mismo espíritu, estamos trabajando el resto de la agenda de seguridad (y) hay varios proyectos que están cerca de ser aprobados, que les queda poca tramitación“, dijo, y mencionó las iniciativas para crear el Ministerio de Seguridad; el Sistema de Inteligencia del Estado, y el Sistema de Inteligencia Económica.

Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, destacó que la ley aprobada busca “aumentar las penas en el caso de aquellas personas que reinciden por primera vez y, en segundo lugar, aquellas que tienen reincidencias recurrentes“.

“Es la reforma al Código Procesal Penal más importante que se ha hecho en la legislación chilena desde que se dictó el Código”, valoró el secretario de Estado.