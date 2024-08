Respuesta de Junaeb por pregunta sobre sexualidad no deja satisfecho a diputado RN: “Atenta contra privacidad de menores”

28 de Agosto de 2024

El diputado Mauro González (RN) expresó su rechazo a la postura dada a conocer por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) respecto a la encuesta enviada a los padres de estudiantes sobre vulnerabilidad, que incluía una pregunta sobre la identidad de género de los menores.

Ante esto, el legislador cuestionó la pertinencia de este tipo de preguntas a niños de educación básica y kinder, apuntando que “la Junaeb argumenta que la encuesta es voluntaria y debe ser respondida por adultos, pero la realidad es que tenemos a establecimientos públicos y subvencionados de todo el país solicitando a los padres que la respondan, con preguntas que son violentas y que no tienen sentido para niños de kinder, prekinder, quinto básico o segundo básico”.

A juicio del parlamentario este tipo de cuestionarios atentan contra el derecho a la privacidad y el resguardo de la protección de los menores de edad.

“Detrás de estas consultas hay una ideología, un sesgo evidente de parte del gobierno. Por eso, tanto la Junaeb como el Ministerio de Educación deberán aclarar este tema de manera formal. No podemos permitir que la integridad y la privacidad de nuestros niños se vean comprometidas por un cuestionario que es innecesario e inadecuado”, argumentó Mauro González.

Finalmente, el diputado González cuestionó el enfoque del Gobierno en materia educativa y la influencia ideológica que, a su juicio, se refleja en este tipo de encuestas.

“Este tipo de preguntas no tienen cabida en nuestro sistema educativo, menos aún cuando se trata de menores que no tienen la capacidad de comprender a cabalidad estos temas. No solo confunden a los menores, sino que además invaden la esfera íntima de la familia, que es la que debe guiar y proteger a los niños en estos temas tan sensible”, concluyó el legislador de RN.