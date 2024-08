VIDEO – La maniobra de una mujer con la que logró evitar un portonazo en La Florida

29 de Agosto de 2024

La víctima fue abordada por los antisociales cuando estaba estacionada afuera de su domicilio.

Una mujer iba a ser víctima de un portonazo la noche de este miércoles en La Florida, pero una maniobra que realizó logró impedir que los delincuentes concretaran su cometido.

Según la información policial, cuando estaba estacionada afuera de su casa, ubicada en calle La Loma, fue abordada por los antisociales, quienes se abalanzaron sobre ella para poder robar su auto.

Para sorpresa de los sujetos, la mujer forcejeó con ellos hasta que se lo ocurrió lanzar las llaves del vehículo al patio de una casa. Esto provocó que los delincuentes decidieran darse a la fuga al no poder concretar este portonazo en La Florida.

En conversación con la prensa, la víctima del hecho explicó que “cuando bajé, traté de sacar las cosas del asiento de atrás y de reojo veo que algo se estaba acercando y cuando miro para el lado, estaban gritándole quítenle las llaves. Alguien se acercó por atrás y me intentó tapar la boca porque me puse a gritar como nunca“.

“En ese momento me acordé que una de las cosas que uno podía hacer para evitar el robo era tirar las llaves hacia dentro de la casa. Hice una maniobra que no me acuerdo, me di la vuelta y tiré las llaves al patio“, añadió.

Actualmente se trabaja para dar con el paradero de los antisociales. Cámaras del sector lograron grabar lo ocurrido y captaron el rostro de al menos uno de los sujetos.