“Me sacaron los pantalones, los boxers”: delincuentes desnudaron a un hombre en medio del robo de su auto en Lo Prado

4 de Septiembre de 2024

La víctima contó que los antisociales que efectuaron el robo de su auto lo obligaron a sacarse la ropa para comprobar que no tuviera el dispositivo cortacorriente.

Compartir

Carabineros detuvo a dos integrantes de una banda que participaron en el robo del auto a un conductor de una aplicación de transporte de pasajeros, al que obligaron a desnudarse para asegurarse que no contara con el dispositivo cortacorriente, en la comuna de Lo Prado.

El hecho ocurrió en la calle Tupungato, cuando la víctima estaba esperando a una pasajera que había solicitado el servicio. Sin embargo, en su lugar llegó un hombre, según contó luego el conductor.

“Se acercó un hombre, se subió como copiloto y me dice ahí viene mi señora“, relató la víctima en la conversación que mantuvo con T13.

No obstante, instantes después, cinco sujetos llegaron al lugar y usaron armas de fuego para amenazarlo. “Me apunta el muchacho con la pistola, y el muchacho que estaba sentado al lado mío me agarra el cuello, me tira para atrás“, precisó el conductor.

Dijo que a continuación “se sube un tercero a la parte de atrás y ese me empezó a ahorcar“, tras lo cual los antisociales lo golpearon por más de un minuto, según recordó.

Pero los delincuentes no habían terminado con el conductor, ya que la obligaron a desnudarse. “Me sacaron los pantalones, los boxers y empezaron a revisarme los testículos para ver si tenía el dispositivo del cortacorriente. Después me sacaron las zapatillas para ver si lo tenía ahí, y me las robaron”, contó el conductor.

Luego de aquello, los sujetos escaparon en su auto, llevándose también su ropa y teléfono celular, por lo que buscó ayuda en la casa de un familiar que vive cerca del lugar donde sufrió el robo.

Detenidos dos de los involucrados en el robo del auto en Lo Prado

Más tarde, efectivos de Carabineros consiguieron detener a dos de los integrantes de la banda que concretó el robo en Lo Prado, además de otro que perpetraron en Quinta Normal, luego de que chocaran el vehículo en el que se trasladaban.

De acuerdo a lo informado por el capitán de Carabineros, Rodrigo Sandoval, “uno de estos intimida a un funcionario de carabineros con un arma de fuego, por lo cual el funcionario hace uso de su arma de servicio, efectuando un disparo“.

“Posteriormente, se logró la captura de dos antisociales, uno es menor de edad y el otro es mayor de edad“, detalló el capitán Sandoval.