Monsalve tras salida del general Yáñez de Carabineros: “Tengo una evaluación positiva de su gestión”

29 de Septiembre de 2024

El subsecretario del Interior dijo que su relación con el ex director general de Carabineros Ricardo Yáñez fue "cordial, de respeto y colaboración".

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó este domingo que evalúa positivamente el trabajo desarrollado por el renunciado general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y aseveró que el criterio aplicado por el Ejecutivo “le hace bien al país”.

La autoridad destacó que luego del trabajo desarrollado por Yáñez durante cuatro años, “Carabineros es una institución que tiene más prestigio, que recuperó prestigio y confianza de la ciudadanía“.

“Yo tengo una evaluación positiva de la gestión del general Yáñez, con quien, por lo demás, nos tocó compartir trabajo durante dos años y medio, que fue cordial, fue de respeto, fue de colaboración y fue pensando en Carabineros y en el país“, aseveró Monsalve en la entrevista que le concedió a Meganoticias Alerta.

En la oportunidad, el subsecretario descartó que el alejamiento del ex jefe policial vaya a afectar la labor para combatir a la delincuencia y el crimen organizado.

“No está en duda la unidad del trabajo con Carabineros o la Policía de Investigaciones. Si yo me fuera mañana, esa unidad no se pondría en cuestión, y cuando cambia una autoridad tampoco”, enfatizó la autoridad.

Monsalve y el criterio del general Yáñez

Manuel Monsalve recordó en la ocasión que el propio general Yáñez “dijo que él jamás se iba a sentar en el cargo de general director en una formalización“.

“Ese no es un criterio del Gobierno, ese es un criterio del general Ricardo Yáñez. Siempre lo dijo así“, recalcó el subsecretario del Interior.

“Quiero resaltar la coincidencia del general con el Gobierno. Si uno toma el criterio del Gobierno y toma el criterio que el general estableció, son criterios similares“, puntualizó.

Finalmente, Monsalve planteó que “creo que el criterio del Gobierno no está sujeto a una institución en particular y creo que le hace bien al país. No es bueno perjudicar a las instituciones, ni públicas, ni privadas. Las personas que cumplen niveles de autoridad no tienen que afectar a las instituciones“, cerró.