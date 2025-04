Dijo que le instruyó que viajara al sur: la declaración de Monsalve que contradice a Boric

2 de Abril de 2025

El testimonio ante la Fiscalía de Manuel Monsalve no coincidió con la declaración que entregó Boric el 29 de octubre pasado.

Compartir

El ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, permanecerá en prisión preventiva en tanto se realizan las investigaciones tras la acusación por violación y abuso sexual en su contra, mientras se conoció su declaración ante la Fiscalía, la que contradice el testimonio entregado en su momento por el presidente Gabriel Boric.

En la declaración que prestó ante el ente persecutor el 7 de enero, Monsalve manifestó que tras informarle al mandatario de la investigación que se había iniciado en su contra, Gabriel Boric le dijo que primaría la presunción de inocencia.

Según dio a conocer la ex autoridad, en aquella misma ocasión el jefe de Estado le instruyó que viajara al sur para que hablara con su familia, según informó La Segunda.

La declaración de Manuel Monsalve contradijo el testimonio de Gabriel Boric

Lo manifestado en su oportunidad por Manuel Monsalve contradijo el testimonio que entregó sobre el tema el presidente Gabriel Boric el pasado 29 de octubre de 2024.

En aquella ocasión el mandatario aseveró que desde que se enteró de la acusación contra el ex subsecretario del Interior decidió su salida del Gobierno, aunque omitió cualquier referencia a una posible indicación de que viajara a ver a su familia en el sur de Chile.

El citado medio recordó también que de acuerdo con el testimonio que entregó a la Fiscalía la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, no logró concretar una reunión con Manuel Monsalve porque el presidente Gabriel Boric le dijo que se trasladara al sur.

Durante su declaración ante la Fiscalía, el ex subsecretario Monsalve aseveró que no fue su decisión participar de la sesión en el ex Congreso donde se discutió el Presupuesto de Interior, un tema sobre el que no se refirió Boric durante su declaración.