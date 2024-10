“Kabir ya está descansando donde él quería”: la triste despedida al odontólogo que estuvo desaparecido en San Pedro de la Paz

Actualizado el 12 de Octubre de 2024

"Me fui. Estaré en la laguna. Sé que gente me extrañará y le dolerá, pero en algunos años solo seré un recuerdo, y el dolor no será parte de ustedes", había escrito el joven fallecido en su cuenta de Instagram.

La mañana del sábado fue encontrado el cuerpo del odontólogo, Kabir Bandak Baeza, un joven de 31 años, que estaba desaparecido hace más de 48 horas en San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío.

Intensas horas de angustia y dolor vivió la familia de Kabir, luego que el profesional saliera desde su domicilio cerca de las 06:50 horas de este jueves 10 de octubre y dejara preocupantes mensajes a sus más cercanos.

“Kabir, a eso de las 7:00 de la mañana, envió mensajes más o menos fuertes, despidiéndose de su mamá, de mí, de su ex polola y de gente conocida y querida para él, y perdimos contacto desde ese momento. Mandó el mensaje y no contestó el teléfono”, indicó Gerardo Bandak, hermano del joven en medio de la búsqueda.

Por su parte, el mayor de Carabineros, Juan Carrasco, explicó que Kabir Bandak Baeza envió mensajes “aludiendo que podría atentar contra su vida en el sector de la laguna”.

Debido a ello, la familia de Kabir presentó la denuncia, por lo que efectivos de Carabineros y voluntarios de Bomberos iniciaron un operativo destinado a dar con el paradero del odontólogo.

“Me fui. Estaré en la laguna. Sé que gente me extrañará y le dolerá, pero en algunos años solo seré un recuerdo, y el dolor no será parte de ustedes. Gracias a quien me amó y me cuidó. Gracias a quien amé y vi estos últimos días”, escribió el joven odontólogo en una emotiva publicación de su cuenta de Instagram.

“Quédense tranquilos con que por fin logré lo que siempre quise, que es encontrar la paz. Siento que toda la gente que me amó la vi bien y que ya no me necesiten. Estarán bien sin mi. Me puedo ir tranquilo. Solo seré un recuerdo”, finalizó el joven.

“No presentaba lesiones atribuibles a terceras personas”

El cadáver de Kabir Bandak Baeza fue encontrado gracias a un dron que logró divisarlo. “Con buzos especialistas de la Segunda Zona Naval y personal de la Policía Marítima, hacemos ingreso al agua con nuestro bote de goma y, posteriormente, a las 11:51 horas aproximadamente, se pudo confirmar el hallazgo del cadáver”, indicó la teniente primero litoral María José Marsal, capitán de puerto subrogante de la Capitanía de Puerto de Talcahuano.

En tanto, el comisario de la Brigada de Homicidios (BH) de Concepción, Gabriel Suárez, afirmó que el cuerpo del odontólogo “no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas”.

“Kabir ya está descansando donde él quería”

Luego de la intensa búsqueda, la hermana y los amigos del joven Kabir, dedicaron algunas palabras a través de sus redes sociales.

El profesional quien era miembro de una banda de rock-punk de Concepción, llamada FUWA, fue despedido con un emocionante mensaje por parte de sus amigos.

“Como banda queremos agradecer a toda la gente que buscó y compartió imágenes. Nuestro Kabir descansa en paz“, expresaron.

En tanto, la hermana del joven fallecido escribió: “Muchas gracias a todos por su ayuda, palabras y energía que nos entregaron. Kabir ya está descansando en el lugar que él quería”.

“Ahora solo les pedimos un tiempo para sobreponernos como familia y compartirles más información”, finalizó Daniela Bandak Baeza.