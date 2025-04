Naufragio en Coronel: qué dice el audio del patrón de la lancha Bruma enviado horas antes de la tragedia

6 de Abril de 2025

En tanto, el hijo del tripulante del barco Cobra, presuntamente vinculado al naufrafio en Coronel, dijo que siguen con la búsqueda de su padre desaparecido.

En un elemento clave para aclarar el naufragio en Coronel, ocurrido el pasado domingo, podría transformarse un audio enviado por el patrón de la lancha Bruma horas antes de que ocurriera la tragedia, mientras se continúa con la búsqueda del tripulante del barco Cobra que se encuentra desaparecido desde la mañana del viernes.

De acuerdo a lo informado por radio Biobío, el referido audio contiene un mensaje en el que José Luis Medel se refiere a la condición en que permanecían los tripulantes de la lancha poco después de las 15:30 horas del sábado, menos de doce horas antes del naufragio ocurrido en la Región del Biobío.

Se trata de una comunicación que José Luis Medel, le envió a su padre, en el que le contó en qué situación se encontraban en ese momento los siete tripulantes de la lancha.

“Hace media hora que estamos fondeados, levantamos dos tiras y mañana matamos si Dios quiere“, le expresó Medel en la oportunidad.

Sigue la búsqueda del desaparecido tripulante del buque Cobra, que estaría involucrado en el naufragio en Coronel

Por otra parte, este domingo Pablo Sanhueza, hijo del desaparecido triputante del buque Cobra del mismo nombre, confirmó que todavía no se sabe nada del paradero de su progenitor.

El hombre salió de su hogar la mañana del viernes y desde ese momento se le perdió la pista, pues no llegó al lugar a donde se dirigía ni regresó a su hogar, por lo que se dio aviso a la Policía de Investigaciones.

“La PDI está haciendo las investigaciones correspondientes y se han comunicado conmigo. Nosotros como familia también estamos haciendo nuestra propia red de búsqueda. Hasta el día de hoy no sabemos su paradero, qué fue lo que hizo o qué pasó”, le dijo a Meganoticias.

Sin embargo, criticó que “no he tenido el apoyo que he querido tener. Han desplegado uno, dos furgones de búsqueda, pero nada más… Tuve que solicitar que generaran unos botes de rastreo en el sector, pero si yo no me muevo, si no se los pido, ellos no se hacen presentes. No me he sentido respaldado por ellos”.

“Ya ni siquiera es un juicio. Es una persona que está desaparecida, es una vida humana que está en riesgo. Estas son horas vitales para encontrarlo y no sabemos nada de él“, concluyó.