VIDEO – Padre de Dante Jara sufrió brutal agresión en Antofagasta: niño con Duchenne también fue herido

Actualizado el 25 de Octubre de 2024

El hombre que en mayo había iniciado una caminata desde Arica para recaudar fondos para el tratamiento de su hijo, denunció que un grupo de personas atacó a su familia.

Compartir

Fernando Jara, padre de Dante, un niño de dos años que padece Distrofia Muscular de Duchenne, denunció que sufrió una brutal agresión por parte de un grupo de personas en Antofagasta.

El hombre que inició una caminata desde Arica con el fin de llegar a La Moneda en el marco de una campaña para recaudar fondos para costear el tratamiento de su hijo, dio a conocer que seis personas lo atacaron, cuya golpiza también habría dejado herido al pequeño.

Por medio de sus redes sociales, el padre de Dante comentó que en el momento en que circulaba por calle Pedro Aguirre Cerda en Antofagasta, un camión comenzó a tocarle la bocina tras adelantarlo.

Bajo este contexto, Fernando Jara relató: “Me venía siguiendo y yo lo adelanté, uno no sabe cómo están las cosas, lo que puede pasar, pensé que era una encerrona o algo. Más allá se me cruza adelante y me empezó a hue… a tirar combos, obviamente me bajé y me tuve que defender”.

De acuerdo a su versión, personas de otros vehículos se bajaron para agredirlo. “Seis o siete personas, pegándome en el piso, tengo el ojo bastante mal, hinchado, me duele”, expuso.

Su hijo, Dante, también resultó herido

A lo que agregó: “Eso no es todo, Ana (su pareja) se bajó a defenderme con Dante en brazos y estos hue… botaron a Dante y le pegaron en toda la boca, la nariz y la cara llena de sangre. La Ana les decía que pararan…”.

A través de su cuenta de Instagram, Fernando Jara publicó el video de la agresión, en el cual se aprecia a un grupo de personas golpeando a un sujeto en el piso.

“No sé cuál es el afán de esta gente, se bajaron como locos. Me dijeron que estaba adelantando, obvio, porque me venían siguiendo. En la caminata me pasó lo mismo”, dijo el padre de Dante.

Para cerrar, manifestó que “esto no lo estoy haciendo por hobby, estoy salvándole la vida a mi hijo, estoy juntando las lucas ¿Tanta es la envidia? Me da rabia, me tocaron a mi hijo, seis personas pegándome a mí en el piso (…) Yo no voy a parar la campaña, es mi hijo, me necesita, tiene dos años. Ana está bastante mal, le duele el brazo”.

Tras el hecho, él y su pareja acudieron al Hospital Regional, donde constataron lesiones e interpusieron la denuncia. Posteriormente, Carabineros logró identificar y detener a dos de los agresores.

Los imputados por delito de lesiones menos graves, fueron formalizados y quedaron con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.