El particular drama familiar que enfrenta la mamá de Tomás Ross

Gómez alcanzó notoriedad a nivel nacional por su viaje la capital, pero este hecho también dejó efectos negativos para ella, específicamente en su entorno familiar.

Camila Gómez, la mamá de Tomás Ross, inició una travesía de 30 días que la llevó a caminar desde Ancud a La Moneda para poder conseguir 3.500 millones de pesos y así adquirir en Estados Unidos el medicamento que necesita su hijo.

La mamá de Tomás Ross explicó a radio Biobío que su hijo menor, Ervin, no se tomó de mejor manera su larga ausencia en casa.

“Yo ya no lo puedo dejar más al chiquitito porque ya está enojado conmigo. No me quiere hablar. No sabe por qué desaparecí de su vida y su papá también”, indicó la mujer.

Camila detalló que el niño de dos años estuvo sin sus padres durante su caminata a la capital, ya que su esposo la apoyó en la parte logística.

“Mi esposo estuvo en esta caminata todos los días, él no caminaba, pero él era del equipo de logística. Entonces también desapareció de su vida de un rato para otro. Así que ahí está enojado con nosotros el chiquitito”, agregó.

Goméz reconoció su preocupación por esta situación, ya que “no sé cómo voy a poder reparar mi vínculo con él. Espero que cuando esté más grande me entienda”.

En vista de esto, informó que Ervin será parte de la comitiva que viajará a mediados de junio a Estados Unidos para poder adquirir el medicamento que necesita Tomás Ross.