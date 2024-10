Comité político del oficialismo se reunirá el domingo para tratar las repercusiones del Caso Monsalve

Actualizado el 26 de Octubre de 2024

La vocera Camila Vallejo confirmó que los presidentes de los partidos de gobierno están citados para mañana a las 18:00 horas, en el Palacio de La Moneda.

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, informó que mañana domingo se realizará un comité político ampliado con el propósito de abordar las repercusiones del Caso Monsalve, en el que tomarán parte todos los presidentes de los partidos oficialistas.

La vocera del Ejecutivo precisó que los timoneles de las colectividades están citados para concurrir a las 18:00 horas al Palacio de La Moneda, por lo que la cita coincidirá con el cierre de las mesas de votación y el inicio del conteo de los sufragios en las Elecciones 2024.

De acuerdo a lo aseverado por Vallejo, el comité político ampliado para tratar las secuelas del Caso Monsalve se producirá “independientemente de los resultados” que arrojen las Elecciones 2024.

“Consideramos que era importante tener a todos los partidos oficialistas”, explicó la secretaria de Estado, quien aseguró que “será un espacio de encuentro y reunión que es muy importante para el Gobierno“.

En dicha instancia participan los ministros de Interior, Carolina Tohá; de la Segpres, Álvaro Elizalde; de la Segegob, Camila Vallejo; el ministro de Hacienda, Mario Marcel; del Trabajo, Jeannette Jara; y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

Lo que dijo Vallejo sobre las declaraciones de Evelyn Matthei

En otro ámbito, la ministra Vallejo dijo que no le sorprendió que la carta presidencia de la oposición, Evelyn Matthei, haya dicho que ella “cambiaría a todos” los integrantes del gabinete.

En horas de la mañana, la alcaldesa de Providencia fue consultada si a su parecer el presidente Gabriel Boric debía hacer un cambio de gabinete a raíz del Caso Monsalve, a lo que respondió que “es una decisión de él si cambia o no su gabinete. Yo tengo claro lo que yo haría, pero eso es resorte de él“, dijo, y cuando se le preguntó a quién cambiaría, respondió que “a todos”.

Al abordar las palabras de Matthei, la vocera del Gobierno manifestó que “la verdad es que no me sorprende nada, siendo una declaración de una persona que probablemente aspira a ser presidenta del país, ¿no? Como candidata presidencial de la oposición, no es una declaración que me sorprenda, la verdad”, reiteró.