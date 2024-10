Votos marcados en Estación Mapocho: los detalles de la grave denuncia que apunta a un apoderado de RN

26 de Octubre de 2024

Según testigos, varios votantes devolvieron sus papeletas porque ya estaban marcadas.

En medio de la jornada eleccionaria de este sábado 26 de octubre, un votante de la mesa 904 de la Estación Mapocho en la Región Metropolitana, denunció que algunas papeletas tenía votos marcados.

Según dijo el sujeto identificado como Enrique, mientras se encontraba en la fila para poder sufragar, se percató de un “funcionamiento muy lento” de la mesa. Tras ello, preguntó a qué se debía la tardanza y le informaron que varios votantes devolvían sus papeletas porque ya estaban marcadas.

“Pasó con tres o cuatro votantes. Todo esto ocurrió en el contexto en que el apoderado de Renovación Nacional (RN) estaba sentado en la mesa, doblando personalmente los votos. Soy testigo de eso”, detalló el denunciante a T13.

“Yo pedí que sacaran a este apoderado del local y el encargado local no se quiso identificar, no me quiso tomar la denuncia y después de mucho insistirle, finalmente estos dos apoderados salieron del local”, agregó el denunciante.

En tanto, Biobío indicó que Soledad Flores, presidenta de la mesa, confirmó que hubo cuatro votos marcados, por lo que decidieron hacer la denuncia correspondiente al Servicio Electoral (Servel).

Consultada sobre quién cree ella, como presidenta de la mesa en cuestión, que marcó los votos, Flores indicó que, lo más probable es que es el apoderado que estaba en la mesa.

“No lo vimos, pero suponemos que fue este señor que fue apoderado de mesa porque los votos marcados aparecieron después que él estuvo ayudando a doblar los votos“, afirmó Soledad Flores.

Por su parte, desde el Servel informaron que ya tomaron conocimiento de los votos marcados en la Estación Mapocho. Sin embargo, el delegado detalló que solo si “tengo pruebas y tengo algún video, sí podría eventualmente ser un delito”.