El antecedente que complica a Monsalve: solicitó gestiones a la PDI tras saber que relaciones no fueron consentidas

30 de Octubre de 2024

La víctima debió asistir a dos reuniones con Manuel Monsalve tras lo ocurrido el 22 de septiembre y en una de ellas le confirmó que no había dado su consentimiento para mantener relaciones sexuales.

El ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, mantuvo dos reuniones con la funcionaria que lo denunció por violación y abuso sexual, en una de las cuales ella le dijo que no había consentido tener relaciones sexuales. Esto ocurrió alrededor de una semana antes de que la autoridad solicitara a la PDI que realizara labores de inteligencia en torno al caso, lo que complica a la defensa de la ex autoridad.

De acuerdo a lo revelado por Ciper, este dato, que está incorporado en la denuncia presentada por la víctima, echa por tierra la versión de la ex subsecretario, en cuanto a que solicitó las gestiones de la policía civil pues temía que la intervención de terceros mientras estuvo en el restaurant le hubiese provocado una pérdida de memoria, lo que ponía en riesgo la seguridad pública.

Según detalló el medio, en la primera semana de octubre, la denunciante habló con Monsalve y le manifestó que lo sucedido el 22 de septiembre en el Hotel Panamericano no había sido consentido. Luego tomó una licencia y no regresó a su trabajo.

Monsalve pidió tareas a la PDI cuando ya sabía que lo podían denunciar

Cerca de una semana después, el 10 de octubre, la ex autoridad le pidió a la ahora depuesta jefa de inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, que coordinara la revisión de cámaras de seguridad, además de acercarse al domicilio de la denunciante.

A la vez, el medio aseveró que dichos antecedentes los confirmó Ricardo Lillo, colega de la víctima, en una declaración que entregó a la PDI el viernes 18 de octubre.

El testimonio del funcionario permitió establecer con certeza que Manuel Monsalve solicitó la gestión policial en momentos en que ya tenía claro que la funcionaria podría denunciarlo por abuso sexual, lo que desbarata la versión de su defensa sobre el tema.

Lillo dijo también que la denunciante le confidenció lo ocurrido con Monsalve durante un almuerzo a inicios de octubre, ocasión en que no solo ratificó que debió mantener dos reuniones con el ex subsecretario después de ocurridos los hechos, sino que también le había hecho ver que nunca había entregado su consentimiento para mantener relaciones íntimas.

Ciper recordó que la víctima tomó su primera licencia entre los días sábado 28 de septiembre y el lunes 1 de octubre, mientras que la segunda licencia comenzó el 8 de octubre y se ha ido renovando hasta el momento.