La primera noche de Cathy Barriga en la Cárcel de San Miguel y cómo es el módulo 2 en el que quedó recluida

13 de Noviembre de 2024

Cathy Barriga pasó sus primeras horas en el penal femenino de San Miguel, donde compartirá con 16 internas, entre ellas, Leonarda Villalobos, quien es imputada por el Caso Audios.

La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quedó recluida en el módulo 2 de la Cárcel Femenina de San Miguel, luego de que el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago decretara prisión preventiva tras ser reformalizada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de documentos públicos durante su administración.

Al término de la audiencia, la ex autoridad comunal alcanzó a despedirse de su cónyuge, el diputado Joaquín Lavín León, y tuvo que deshacerse de sus artículos personales para iniciar su viaje al recinto penitenciario, en el que permanecerá por 90 días, que es el plazo de la investigación.

Las primeras horas de Cathy Barriga en el módulo 2 de la Cárcel de San Miguel

Tras abandonar el Centro de Justicia, Cathy Barriga tomó dirección hacia la Cárcel de San Miguel. Al llegar tuvo un trato diferente, según consigna La Tercera, ya que no ingresó por el acceso principal por donde pasan los detenidos, sino que por una puerta lateral, lo cual habría sido una decisión administrativa respondiendo a la repercusión mediática del caso y al gran número de medios que se encontraban en el exterior.

Después de realizar todos los trámites de rigor, como por ejemplo, la toma de fotografía y la entrega de de sus pertenencias, la ex alcaldesa de Maipú se trasladó al módulo 2 del penal, que se encuentra en el segundo piso de la torre 2 del recinto, donde compartirá con 16 internas.

Este módulo corresponde a una sección de reclusos de connotación social o connotación pública, donde también está la abogada Leonarda Villalobos, quien es imputada por el Caso Audios.

Si bien, compartirán el mismo sector, Barriga y Villalobos no estarán en la misma celda. La ex jefa comunal estaría con protección especial para que no sea víctima de amenazas por parte de otras reclusas, como fue lo que le ocurrió a la abogada.

De acuerdo a Meganoticias, Barriga permanece aislada y fuera de riesgo, ya que está separada del resto de las internas.