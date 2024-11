VIDEOS – La grave acusación que lanzó Cathy Barriga en contra de Alejandra Valle

12 de Noviembre de 2024

En ese momento, la periodista estaba al aire en su programa La Voz de los que Sobran, por lo que no dudó en responder a los dichos de la ex alcaldesa.

En su llegada al Centro de Justicia, donde se revisarán nuevos antecedentes de su caso, Cathy Barriga se dio el tiempo de conversar con la prensa, oportunidad en la que lanzó una grave acusación en contra de la periodista Alejandra Valle.

Según expuso la ex alcaldesa de Maipú, la comunicadora llamó en febrero al centro donde se atiende su hijo con TEA en El Quisco con el único fin de conocer su diagnóstico.

“Como mamá de un niño autista y como muchas mamás de un niño autista, no es broma tener ese diagnóstico. Ojalá, Dios quisiera, mi hijo no lo fuera, porque todos los días tenemos que luchar con muchas cosas. Es doloroso que personas ligadas a la política, con intencionalidad, quieran seguir dañando“, sostuvo, molesta.

A esa hora, Alejandra Valle estaba al aire en el programa La Voz de los que Sobran, por lo que no dudó en responder la grave acusación que hizo Cathy Barriga a la entrada del Centro de Justicia. Indignada, dejó en claro que “me está acusando de algo que yo en mi vida haría“.

Tras emitir una vez más sus palabras, la periodista tomó la palabra y ante la insistencia de sus compañeros por sus descargos, indicó que “cómo puedes hacer descargos por algo que no hiciste“.

“Yo quiero que ella me demande para que su demanda… O sea, me da lata que los tribunales se hagan cargo de algo que es una mentira. De verdad”, aseveró.

Ahí, Valle aseguró que “ya que ella habló de mí, imputándome algo que yo jamás haría que es preguntar el diagnostico de una persona. Es absolutamente privado. No lo he hecho ni lo haría, menos de un niño. La verdad, yo ni siquiera he hablado acá cuál es el diagnóstico de su hijo. No me interesa hablarlo”.

Aclaró, junto con eso, que “acabo de decir que me parece que Cathy Barriga debería estar en su casa y seguir en su casa. Porque si es cierto que su hijo tiene una condición que exige que la madre esté al lado, quién soy yo para cuestionar aquello. Lo único que dije es que quizás a Daniel Jadue deberían haber considerado lo mismo porque es cuidador de su madre”.

“O Cathy Barriga entiende las cosas al revés o está haciendo un escándalo utilizando mi nombre para desviar la atención de sus delitos. No voy a entrar en su juego, pero por supuesto que niego rotundamente no solo el haber preguntado el diagnóstico de su hijo. Podría haberlo hecho no preguntando el diagnostico, podría haber tratado de saber si es efectivo que en El Quisco, ella está haciéndole un tratamiento a su hijo”, remató.