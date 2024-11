Manuel Monsalve es detenido por la PDI tras denuncia por violación

Actualizado el 14 de Noviembre de 2024

Un mes después de que se efectuara la denuncia contra Monsalve, personal de la PDI ingresó al edificio en donde vive para llevar a cabo el procedimiento.

Un mes después de que se presentara la denuncia por violación en su contra, este jueves 14 de noviembre el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue detenido por la PDI.

Durante la mañana de esta jornada, personal policial ingresó al edificio en donde vive la ex autoridad de Gobierno, el cual se ubica en Viña del Mar, para llevar a cabo con el procedimiento.

Tras su detención, se espera que se realice el control de la detención de Manuel Monsalve, para que posteriormente enfrente su formalización en la Región Metropolitana.

Lo anterior, producto de la denuncia por dos delitos: violación consumada (22 de septiembre) y abuso sexual (23 del mismo mes).

Sin embargo, los cargos se podrían ampliar, considerando que también se investiga una eventual infracción a la Ley de Inteligencia y obstrucción.

Padre de denunciante de Manuel Monsalve: “Es un criminal y tiene que pagar”

Este miércoles el padre de la denunciante de Manuel Monsalve rompió el silencio y decidió dar la cara para referirse al caso en conversación con CHV Noticias.

Bajo este contexto, abordó el estado en que se encuentra su hija tras esta situación. “Mi hija estaba súper mal cuando yo la encontré acá. La verdad es que fue, para cualquier familia, para cualquier persona, para un padre sobre todo, fue muy doloroso. Nadie se merece esto, ni mi hija tampoco, tampoco. Creo que esto fue terrible, no creo, sino que fue terrible para ella y para todos nosotros”, declaró.

Junto con ello, reconoció que tras denunciar a Manuel Monsalve por violación sintieron temor, ya que “no es cualquier persona, es un hombre poderoso que estaba a cargo de las policías” y no descartan que allegados a la ahora ex autoridad puedan intervenir la investigación.

Previo a la detención del ex subsecretario del Interior, el padre de la denunciante recalcó que “sin ninguna duda, es culpable de este crimen (…) Aquí hubo una persona que cometió un delito, por lo tanto es un criminal y tiene que pagar de acuerdo como indica la ley”.