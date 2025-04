Política internacional: el punto de quiebre en el oficialismo que podría definir la primaria

Carolina Tohá y Jeannette Jara

En el Partido Comunista, desde antes que se proclamara a Jeannette Jara como candidata presidencial, ya sabían que su posición sobre política internacional, particularmente de los regímenes de Cuba, Nicaragua o Venezuela, iba a ser un flanco que prontamente iba a ser explotado no sólo por la oposición, sino que también generaría un punto de quiebre con el resto del oficialismo. Y así ocurrió tras la primera entrevista como abanderada de la ex ministra del Trabajo.

En conversación con CNN Chile, Jara no tuvo reparos para calificar como un “régimen autoritario” el gobierno de Nicolás Maduro, pero discrepó con quiénes plantean que Cuba no mantiene un órden democrático.

“Es bastante, bastante distinto. La principal dificultad de Cuba hoy día han sido las consecuencias graves del bloqueo norteamericano que se ha extendido por décadas. Hoy día tiene realmente una situación humanitaria que no es posible desatenderse (…) Creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro”, planteó la carta presidencial del comunismo.

Sus declaraciones generaron una inmediata ola de reacciones. En la oposición llovieron las críticas.

Pero desde el oficialismo también hubo cuestionamientos, sobre todo considerando el esquema programático conjunto en el cual trabajan las directivas de cara a la elección primaria y la elección parlamentaria. Esto, aseguran en el oficialismo, es un aspecto que asoma como la principal diferencia, no sólo entre los candidatos, sino que también a nivel de los ejes programáticos.

Este aspecto cobra relevancia considerando que uno de los puntos clave de la declaración conjunta que suscribirán los partidos del oficialismo para la primaria es precisamente el apego irrestricto al respeto a los derechos humanos, tanto en el plano nacional como internacional.

La incomodidad que genera el PC en el oficialismo

Conocida es la postura de otros sectores del PC que se niegan a calificar de dictadura a Venezuela, como el mismo Lautaro Carmona, presidente del PC, o Daniel Jadue, figura fuerte de la tienda que pretende liderar la lista parlamentaria del comunismo desde el Distrito 9.

Todos estos elementos ponen en una situación incómoda tanto a Jeannette Jara como al resto del oficialismo. Especialmente, en el escenario de que la ex ministra pase a segunda vuelta, lo que dificultaría que sectores del Socialismo Democrático se plieguen a su opción teniendo presente su posición respecto a los regímenes internacionales.

De todas maneras, en el PC desdramatizan la situación remarcando que el mismo presidente Gabriel Boric ha sido ambiguo respecto a su posición sobre el gobierno cubano.

En septiembre de 2024, por ejemplo, el mandatario compartió en sus redes sociales una foto con jefes de Estado de otros países. Entre ellos, Miguel Díaz-Canel, líder de la dictadura cubana.

Meses antes, Boric ya se había referido a la situación de Cuba sin calificarla como “dictadura”, atribuyendo la situación de la isla al “bloqueo de Estados Unidos” y apuntando a que el país necesita “avanzar a la democratización”.

“Es necesario de una vez por todas levantar el bloqueo unilateral además de avanzar hacia la democratización dentro del mismo país. El bloqueo, por cierto, por parte de Estados Unidos”, sostuvo el mandatario.

Candidatos y partidos del oficialismo marcan distancia con Jara

Ante los dichos de Jara, todos los candidatos y partidos del arco oficialista salieron a desmarcarse, eso sí, en mayor y menor medida.

La candidata del PPD, Carolina Tohá, señaló que respecto a Cuba “claramente” existen diferencias con su contendora y ex compañera de gabinete.

“Yo creo que el sistema cubano no cumple con ninguno de los requisitos de una democracia. Las personas no tienen distintas alternativas para elegir, hay un régimen en que no hay alternancia en el poder desde ningún punto de vista hace muchísimo tiempo”, sostuvo Tohá al ser consultada por ADN.

Opinión similar dio la jefa de bancada del PPD, Camila Musante, quien aseguró que “sabemos que vamos a tener diferencias, por algo es que va a ser una primaria altamente competitiva. Pero en esto, le quiero decir enseguida que no estamos en la misma página”.

Desde el Frente Amplio, el diputado y abanderado Gonzalo Winter fue tajante en asegurar que “hoy día en Cuba no es posible ser oposición, no hay libertad de prensa, no hay capacidad de ser oposición dentro del Congreso porque hay partido único. Para mí, eso no es una democracia”.

El diputado Jorge Brito (FA) hizo patente la lejanía con el PC en esta materia subrayando que “nuevamente tenemos diferencias con el Partido Comunista en relación a la política exterior”, aunque matizó la posición de su abanderado presidencial señalando que “Cuba no se puede llegar a criticar sin antes reconocer que hay una situación de aislamiento estricto de la isla (…) Estados Unidos castiga al pueblo cubano con un bloqueo que es criminal y que no tiene razón de ser”.

La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic —posible abanderada del partido— también expresó su disenso con Jara, argumentando que “el régimen cubano no tiene elecciones periódicas, no hay alternancia en el poder, hay restricción de libertades individuales, por lo que claramente no hay estándares democráticos”.

A la crítica también se sumó el diputado Marcos Ilabaca (PS), quien enfatizó que “nos tienen acostumbrados los militantes del PC sobre su postura de Cuba y Venezuela. Entiendo la condición especial que representa el bloqueo, pero eso no le quita que en Cuba se vive hoy una dictadura”.