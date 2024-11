Abogada de Jorge Valdivia y fiscalizaciones: “Han ido todos los días, lo que nunca había visto en otra causa”

25 de Noviembre de 2024

"Esa farandulización del Ministerio Público me parece súper compleja, porque de alguna manera desvirtúa el contenido de las investigaciones, el sentido de éstas, la forma seria en que deben ser llevadas, aprovechándose de estas circunstancias", acusó Paula Vial.

Paula Vial, defensora de Jorge Valdivia, se refirió a la postura de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que acusó al ex futbolista de incumplir su arresto domiciliario nocturno, por lo que pedirá su vuelta a prisión preventiva, en el marco de la investigación por dos casos de violación.

Esto, luego que el ahora comentarista deportivo fuera fiscalizado en horas de la madrugada por Carabineros, pero no salió, ante lo cual Valdivia se defendió diciendo que estaba durmiendo y no sintió el timbre.

Ante esto, Paula Vial indicó a T13 que “han ido todos los días, lo que nunca había visto en otra causa. Es una posibilidad, no es que sea irregular que Carabineros vaya todos los días a fiscalizar si se cumple o no se cumple una medida cautelar, pero nunca había visto ese nivel de eficiencia”.

Sobre la noche que no atendió a Carabineros, la abogada precisó que Jorge Valdivia “llevaba muchísimo tiempo sin dormir. Se durmió profundamente, fueron a las 4:30 de la mañana, y desafortunadamente estaba solo, no escuchó el timbre y no salió a abrir. Al día siguiente presentamos un escrito”.

Consultada sobre la causa contra el ex volante de la Roja, Paula Vial recalcó que “estoy absolutamente convencida porque he tenido la oportunidad, que no se da habitualmente, de ver mucha evidencia inmediatamente anterior e incluso posterior, que muestran que hay una disonancia absoluta entre lo que señalan que estaban experimentando en ese momento y lo que en realidad se ve en las imágenes”.

Junto con ello, descartó un supuesto patrón común entre ambas denuncias, dejando en claro que “no hay nada en común, no hay ningún modus operandi y eso es relevante, porque cuando se trata de instalar una forma de actuar que no es efectiva, eso genera duda en las personas”.

“La primera dice que no se acuerda de lo que ocurrió. La segunda, en cambio, dice que sí se acuerda, y esa es la disonancia”, agregó.

Respecto a un eventual intercambio de mensajes entre Jorge Valdivia y la diputada Maite Orsini la noche que habrían ocurrido los hechos, Vial aseveró que “la aparición de Maite Orsini en la investigación no tiene ninguna relevancia. Que ellos hayan chateado esa noche no tiene absolutamente ninguna relevancia para efectos de los hechos”.

