“He cumplido a rajatabla los horarios”: Jorge Valdivia negó incumplimiento del arresto domiciliario

23 de Noviembre de 2024

El ex futbolista Jorge Valdivia aseguró que estaba en su departamento cuando Carabineros fue a controlar su arresto domiciliario, pero no escuchó el timbre.

El ex futbolista Jorge Valdivia, imputado por dos casos de violación, descartó haber incumplido la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, como lo aseveró Carabineros.

De acuerdo con lo informado por la policía uniformada en su reporte al octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Valdivia no atendió la puerta cuando los efectivos de Carabineros acudieron a su departamento a las 4:35 horas del pasado jueves.

De hecho, la Fiscalía Metropolitana Oriente informó que apelará a la decisión de la Justicia de no acceder a la prisión preventiva para Jorge Valdivia, luego de que Carabineros diera cuenta que el ex futbolista habría incumplido su arresto domiciliario nocturno.

Qué dijo Jorge Valdivia sobre su supuesto incumplimiento del arresto domiciliario

Tras conocer la acusación de Carabineros, Jorge Valdivia desmintió que haya incumplido el arresto domiciliario nocturno y aseguró que en todo momento estuvo al interior de su departamento.

“Llegué a mi casa antes de las diez y estuve toda la noche aquí. No escuché el timbre ni los llamados del conserje, pero no salí del edificio en ningún momento”, aseguró el ex futbolista en declaraciones que reprodujo radio Cooperativa.

“Han venido entre 20 y 30 veces a fiscalizar, y en todas esas ocasiones he estado. Esta vez simplemente no escuché, pero estaba en mi departamento”, complementó.

Dijo también que “afortunadamente hay cámaras en el edificio que muestran que no salí. Si alguien duda de lo que digo, pueden revisarlas”.

Finalmente, Jorge Valdivia detalló que “Les di mi número de teléfono a los Carabineros para que, si esto vuelve a ocurrir, me puedan llamar. Así evito que se generen estas situaciones… Que se sepa que he cumplido a rajatabla los horarios”, concluyó.