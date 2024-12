Intensifican búsqueda de Martín Díaz de Valdés tras hallazgo clave: “Eso nos tiene bien esperanzados”

Actualizado el 3 de Diciembre de 2024

La familia apuntó a un dato clave para mantener la esperanza en medio de la búsqueda de Martín Díaz de Valdés, quien tiene diabetes y es insulinodependiente.

Compartir

Durante este martes 3 de diciembre continúa la intensa búsqueda de Martín Díaz de Valdés, un joven de 24 años que se encuentra desaparecido desde el pasado jueves en el Parque Cordillera, en el sector de San Carlos de Apoquindo, Las Condes.

En el marco de este operativo, este lunes una cuadrilla encontró la carpa que usaba el estudiante de medicina, lo cual significa un avance importante para dar con su paradero, puesto que también permitiría redirigir la búsqueda.

Dentro de la carpa con el que el joven acudió al Parque Cordillera también se encontraron unos lentes y tiras reactivas para medir la glucosa, algunas de ellas usadas, hecho que reafirma la hipótesis de que el hombre sigue en movimiento por el sector.

La esperanza de la familia de Martín Díaz de Valdés tras el hallazgo de sus pertenencias

El hermano del joven desaparecido, Cristóbal Díaz de Valdés, abordó los hallazgos en el operativo de búsqueda y recalcó que su hermano tiene diabetes, situación que “lo hace un caso urgente, a todos nos tiene preocupados ese tema”.

Bajo este contexto, su hermano Domingo, alertó que todavía faltan elementos por encontrar, puesto que no se hallaron los medicamentos que toma para la insulina, lo que entrega una cuota de esperanza para la familia. “Nos da harta esperanza. Más allá de lo que encontramos, es lo que no encontramos. No encontramos comida, su mochila, ni su ropa, ni su tratamiento de insulina, ni su máquina. Él está trayendo con él todas esas cosas“, sostuvo a 24 Horas.

“Entonces sus posibilidades de sobrevivencia son mucho mayores y eso nos tiene bien esperanzados para encontrarlo”, añadió.

Por lo anterior, se han intensificado las labores de búsqueda con la participación de más de 80 voluntarios. Sumado a ello, el operativo cuenta con un equipo especializado de Carabineros en el manejo de drones y un helicóptero de la institución.

En el lugar, en total, se encuentran trabajando más de 140 personas, entre Carabineros, militares, bomberos y cercanos al joven desaparecido.