Caso Audios: Felipe Ward aseguró que Chadwick y Hermosilla le pidieron acelerar aprobación de Parque Capital

El ex ministro de Vivienda del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, Felipe Ward (UDI), afirmó que el ex titular del Interior, Andrés Chadwick, y el abogado Luis Hermosilla le solicitaron directamente acelerar las gestiones para la aprobación del proyecto Parque Capital, del Grupo Patio.

Así lo manifestó el ex secretario de Estado en la declaración que entregó ante el fiscal Miguel Ángel Orellana el pasado 30 de septiembre, cuando compareció en calidad de imputado.

En su testimonio, al que tuvo acceso La Tercera, Felipe Ward aseveró que la denominada arista Parque Capital de Caso Audios comenzó tras un almuerzo a mediados de 2020, cuando Chadwick ya no ejercía como ministro del Interior.

De acuerdo con los dichos del ex titular del Minvu, en aquella ocasión Hermosilla le dio a conocer “su preocupación por el nulo avance del proyecto Parque Capital“.

Dijo también que en otras reuniones el mismo abogado le insistió en la importancia de darle luz verde a Parque Capital. “Su solicitud principal fue agilizar y destrabar el proyecto“, recalcó.

Ward dijo que Chadwick y Hermosilla le plantearon apoyar el proyecto Parque Capital

En sus declaraciones ante el fiscal Miguel Ángel Orellana, Ward fue claro en puntualizar que “el planteamiento original de apoyar las gestiones para este proyecto vino directamente de parte de Andrés Chadwick y Luis Hermosilla“

El ex ministro también afirmó que “es relevante considerar el ascendiente político de Andrés (Chadwick). Si una solicitud de apoyo a un proyecto viene directa o indirectamente de él, eso implicaba para mí, en su momento, un mayor compromiso para darle mi apoyo“.

A través de sus declaraciones, Felipe Ward contradijo las declaraciones que entregó Andrés Chadwick cuando acudió a entregar su testimonio ante la Fiscalía, cuando aseguró que no estaba en conocimiento de los temas que se trataron en esa primera reunión entre el ex ministro de Vivienda y el abogado Luis Hermosilla.