Superintendente de Salud sobre mecanismo de devolución de las isapres: “El Congreso actuó con responsabilidad”

El superintendente de Salud, Víctor Torres, planteó que "nada impide que las isapres mejoren sus condiciones de pago".

El superintendente de Salud, Víctor Torres, defendió el mecanismo resuelto por el Congreso para que las isapres les paguen a sus afiliados las devoluciones de excedentes, tras recordar que “el proyecto de ley originalmente no tenía plazos”.

La autoridad se refirió al tema luego de las críticas transversales a la modalidad implementada para cumplir con el dictamen de los tribunales.

Torres abordó inicialmente el tema el martes en la Región de La Araucanía, ocasión en la que dijo que “cuando se aprueban estos planes, se establecen mecanismos globales de devolución que están dentro de los plazos que establece la ley; por lo tanto, no hay un incumplimiento allí”.

“Uno puede empatizar y comprender la molestia que ha expresado la ciudadanía respecto del tema, pero hay que recordar que lo que teníamos que hacer era aprobar planes en virtud de lo que establece la ley“, añadió en la ocasión.

Superintendente habló de reacción incomprensible por devolución de isapres

En tanto, este miércoles el superintendente de Salud ahondó en el tema de la devolución de las isapres durante la entrevista que le concedió a T13 Radio, durante la cual sostuvo que “el proyecto de ley originalmente no tenía plazos. A la luz de la discusión parlamentaria, terminan generándose plazos que parten en 10 y terminan en 13 años”, recalcó.

Torres apuntó que “la sentencia de la Corte generaba un 20% menos de ingresos permanentes al sistema de isapres y una deuda de 1,2 billones de pesos, lo que significaba que la totalidad de las isapres terminaran cayendo en la insolvencia y afectando la continuidad de las prestaciones de las personas. Ese era el contexto de la discusión que hoy parece que no hubiera existido”, planteó.

En ese sentido, no dudó en aseverar que “el Congreso actuó con responsabilidad porque había una situación excepcional“.

Por eso, la autoridad no dudó en manifestar que “hoy existe una reacción que para mí ha sido incomprensible, porque se ha intentado personalizar algo que no es así. La Superintendencia no actuó fuera de lo que dice la ley“, enfatizó.

Respecto del plazo y los montos de los pagos por parte de las aseguradoras privadas, Víctor Torres recalcó que “nada impide hoy día que las propias isapres mejoren sus condiciones de pago. La ley ni nuestra normativa impiden que las isapres mejoren, porque eso depende del esfuerzo que hagan respecto de la caja que tengan cada una de ellas”.