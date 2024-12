Gastos reservados de Monsalve: Subsecretaría del Interior asegura que “no hay indicios de uso indebido”

16 de Diciembre de 2024

Luis Cordero se refirió a una de las aristas que surgieron a partir del Caso Monsalve.

Luis Cordero, subsecretario del Interior, tuvo palabras para una de las aristas del caso de Manuel Monsalve, que enfrenta acusaciones de violación y abuso sexual, y que guarda relación con un eventual uso indebido de los gastos reservados de la repartición pública.

Cordero precisó que “yo como he transmitido en otra ocasión, los antecedentes que tiene el Ejecutivo han sido entregados al Ministerio Público y a la Contraloría. Y también yo he sido bien transparente con ustedes, indicándoles que, por lo menos en la Subsecretaría del Interior no hay indicios de un uso indebido”.

En esta línea, el actual subsecretario del Interior indicó que “está pendiente la última rendición, pero todo lo demás es objeto de investigación por parte de la Contraloría, del Ministerio Público, pero eso es lo único que a nosotros nos consta”.

Consultado sobre una comparecencia en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso de Manuel Monsalve, Cordero reiteró que “en esta ocasión como en otras, cuando el Congreso ejerce legítimamente sus atribuciones uno tiene que estar siempre dispuesto con autoridad pública a concurrir”.