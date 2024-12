Las gestiones de la abogada de Valdivia con el presidente de la Suprema para “apurar” su recurso de amparo

Actualizado el 19 de Diciembre de 2024

Lo conversado entre la defensora del ex futbolista y el presidente de la Suprema tuvo efecto, ya que el recurso de amparo fue declarado admisible, por lo que la Corte de Apelaciones de San Miguel tendrá que revisar el fondo del alegato.

Paula Vial, abogada de Jorge Valdivia, realizó gestiones ante Ricardo Blanco, presidente de la Corte Suprema, en una audiencia que no quedó registrada, para apurar el recurso de amparo presentado para revisar su prisión preventiva, la cual cumple en la cárcel de Rancagua.

Según precisó Interferencia, desde el Poder Judicial confirmaron la reunión entre la abogada de Valdivia y el titular del máximo tribunal, precisando que “Paula Vial solicitó una audiencia con el presidente de la Corte Suprema vía email el viernes 13 de diciembre en la tarde. El lunes 16 la abogada concurrió a la presidencia de la Corte Suprema a verificar si esa audiencia se podía conceder. El presidente Sr. Ricardo Blanco se la concedió esa mañana”.

Sobre el motivo de la cita entre Paula Vial y Blanco, indicaron que “la solicitud de la abogada era que se resolviera de manera pronta un recurso de apelación ingresado en la Corte Suprema el día 9 de diciembre por la inadmisibilidad de un recurso de amparo decretada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, teniendo en consideración que su defendido está privado de libertad”.

En cuanto a las razones para no publicar la reunión entre Vial y Ricardo Blanco, desde la Corte Suprema expresaron que “la agenda del presidente de la Corte Suprema, publicada el día lunes 16, fue la elaborada el viernes 13, que aún no incluía la solicitud de audiencia referida porque no había sido otorgada. La agenda del presidente se actualiza periódicamente conforme van ocurriendo las actividades que realiza. La audiencia en cuestión como otras actividades, han sido incorporadas o eliminadas, según sea el caso y publicitadas por las vías habituales”.