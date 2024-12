Abogada de Jorge Valdivia cuestiona motivaciones de segunda denunciante y asegura que tendría una “ganancia secundaria”

17 de Diciembre de 2024

"Hay antecedentes para ello, no la elaboramos en el aire", dijo la penalista para sostener su tesis con respecto a los intereses que tendría la presunta víctima.

Compartir

La abogada Paula Vial, quien lidera la defensa de Jorge Valdivia en las investigaciones en su contra por violación, planteó que la segunda denunciante del ex futbolista habría presentado las acusaciones ante el Ministerio Público con otros intereses.

Para explicar cómo llegaron a aquella tesis, la jurista sostuvo que realizaron una pericia psicológica-psiquiátrica al comportamiento de la mujer. Considerando lo anterior, aseguró a Radio El Mostrador: “Hay antecedentes para ello, no la elaboramos en el aire. Hay mensajes previos y posteriores”.

“Es evidente de que hay este contraste profundo entre lo que se señala en la declaración y lo que en verdad ocurre. Hay algo que no cuaja y que sí es razonable pensar que fueron construidas“, recalcó Paula Vial.

En cuanto a la presunta agresión sexual que se habría llevado a cabo el viernes 18 de octubre, dos días antes de la primera denuncia contra Jorge Valdivia, la abogada sostuvo que “puede existir al menos una eventual ganancia secundaria” por parte de la supuesta víctima.

“Tiene que ver con una relación previa que ella tiene, por celos. En fin, pero con quien mantiene una relación afectiva, se lo reprocha inmediatamente a la mañana siguiente”, manifestó la penalista.

Para cerrar, Vial planteó que la mujer podría haber sido influenciada por terceros. “De alguna manera fue empujada a llenar su falta de memoria con esta imputación por ese mismo entorno. Hay una inoculación en ese sentido, porque ella lo que dice es que no recuerda, y obviamente si no recuerda, no es su relato“, concluyó.