Universidad Andrés Bello distinguió a Claudio Grossman y Claudio Bravo con el Premio al Mérito 2024

19 de Diciembre de 2024

Grossman, destacado jurista, fue reconocido como Figura del Año, mientras que Bravo recibió el premio en la categoría Deporte y Bienestar. Junto a ellos también fueron galardonados Santiago Meza en Arte y Cultura, Juan Carlos Castilla en Ciencias, Daniel Mansuy en Humanidades y Ciencias Sociales, y Lily Ariztía en Educación.

Con una emotiva ceremonia se celebró la entrega del Premio al Mérito UNAB 2024, uno de los reconocimientos más importantes que confiere la Universidad Andrés Bello a quienes han realizado significativas contribuciones en distintas disciplinas y ámbitos del quehacer nacional.

En esta vigésimosegunda versión, la distinción de Figura del Año recayó en el destacado abogado Claudio Grossman, por su gran contribución al derecho internacional, los derechos humanos y la educación superior.

También fueron reconocidos por su aporte y trayectoria Claudio Bravo, arquero de la selección nacional, en la mención Deporte y Bienestar; Santiago Meza, director de la Camerata UNAB, en la categoría Arte y Cultura; el biólogo marino Juan Carlos Castilla en Ciencias; Daniel Mansuy, cientista político, en Humanidades y Ciencias Sociales; y la académica Lily Ariztía en Educación.

Establecido el 2002, el Premio al Mérito Universidad Andrés Bello es una de las distinciones institucionales más importantes que entrega esta casa de estudios, con el fin de reconocer los aportes significativos que han realizado diversas figuras del país en distintos ámbitos del quehacer nacional.

“Para la universidad ha sido siempre una parte importante de su misión el reconocer a las personas destacadas”, señaló Juan Antonio Guzmán, presidente de la Junta Directiva.

“Estamos profundamente comprometidos como universidad con la excelencia y el mérito y en cada uno de los galardonados reconocemos los valores que esta universidad tiene, que son pluralismo, inclusión, compromiso, calidad”, indicó el rector de UNAB, Julio Castro, agradeciendo a los premiados por aceptar la distinción.

Junto a las autoridades UNAB y miembros de la comunidad universitaria, también participaron familiares y amigos de los galardonados, entre ellos el exministro Sergio Bitar y el expresidente de Chile Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

“Este reconocimiento me parece fundamental. Es bueno para Chile, y es un reflejo de lo que es la Universidad, está representado todo el quehacer nacional, es colectivo y al mismo tiempo, diverso, como lo es la sociedad”, indicó el expresidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Figura del Año

Junto con agradecer el honor que le fue conferido, el abogado Claudio Grossman, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU y presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, indicó que este reconocimiento tiene para él un significado especial, por distintas razones:

“He podido observar el crecimiento con calidad de un proyecto educativo que ha traído la mayor cantidad de estudiantes cursando la educación superior en Chile (…) Numerosos estudiantes en esta universidad son personas que vienen de familias que por primera vez cuentan con un graduado universitario”, indicó.

“Es también significativo para mí que esta universidad tenga el nombre de un destacado inmigrante venezolano, el señor Andrés Bello, que contribuyó con su conocimiento y erudición a la independencia de América Latina y al desarrollo jurídico de Chile”, agregó el jurista, para luego detallar la enorme influencia que tuvo como autor del Código Civil y en su apoyo al desarrollo institucional de las Américas.

Un hombre de palabra

“En la presentación dice, exfutbolista, pero yo les traía una primicia”, bromeó Claudio Bravo, exarquero y excapitán de la Selección Chilena, al recibir su Premio al Mérito 2024 en la categoría Deporte y Bienestar. El destacado meta aprovechó la ocasión para aplastar los rumores de una posible vuelta al fútbol nacional.

“Soy un hombre de palabra y mi palabra también es ley, como el día de mi despedida, como el hecho de estar acá, por esta invitación, que para mí es un orgullo tremendo”, comentó Bravo.

“Me ha tocado pasar la barrera del fútbol. Cuando llegué había 20 niños esperando por una fotografía, eso es un buen indicador de que las cosas las hice de buena manera. Recibir un premio acá hoy también es un indicador. Me invita a reflexionar, a seguir ligado al deporte, a seguir contribuyendo porque hay más chicos que lo necesitan”, agregó Bravo, recordando sus difíciles inicios y la exigencia de su padre de jamás olvidar sus raíces ni sus valores.

“Este premio va a tener un lugar importante en mi hogar, significa mucho más para mí que atajar una pelota en el minuto 90 o atajar un penal con 100.000 personas en un estadio. Me lo llevo con cariño”, concluyó el exfutbolista.

Humanidades y Ciencias

El destacado cientista político y columnista Daniel Mansuy agradeció profundamente el Premio al Mérito UNAB 2024 en la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales “porque me anima a continuar con mi trabajo. Todos quienes escribimos en Chile lo hacemos con el fantasma de aquella frase que Andrés Bello le dirigiera a un joven Diego Barros Arana: escriba sin miedo joven, que en Chile nadie lee”, frase que sacó varias risas del público.

“No podemos estar nunca al servicio de un partido o de un grupo determinado, ni tampoco de las sirenas de la historia. No debemos obedecer a modas pasajeras ni a lo que parece ser el espíritu de la época. Debemos observar el mundo, hasta cierto punto comprometernos con él, pero nunca podemos confundirnos con su movimiento”, indicó Mansuy en relación a los desafíos de su quehacer y en alusión a quienes se dedican a las Humanidades y las Ciencias Sociales.

Por su parte, el biólogo marino Juan Carlos Castilla, reconocido en Chile y el mundo por su trabajo pionero en conservación marina, agradeció el Premio al Mérito en la categoría Ciencias, destacando que se trata de un logro colectivo, “con más de un centenar de estudiantes e investigadores que me han acompañado en este trayecto científico por más de 50 años”.

En alusión a este reconocimiento contó una divertida anécdota de cuando en el año 2014 recibió el premio México de Ciencia y Tecnología, uno de los más importantes en Iberoamérica.

“Participaban en la ceremonia el presidente de México, la presidenta Bachelet, el Rey de España y don José Pepe Mujica, presidente del Uruguay. Todos me felicitaron, pero don Pepe me dio un gran abrazo y con su sapiencia conocida me dijo al oído, doctor Castilla, lo felicito, pero cuando a usted le dan este tipo de premios quiere decir que está jodido”, contó Carlos Castilla.

Tras unos segundos, el destacado biólogo agregó: “Imagínense 10 años más tarde”. El auditorio estalló en risas.

Educación y Artes

La distinguida académica Lily Ariztía, presidenta de SIP Red de Colegios, recibió el Premio al Mérito UNAB 2024 en Educación, área que considera su pasión y vocación de vida.

“Estamos insertos en una sociedad donde las virtudes como hábitos no se trabajan. Sin embargo, en la CIDH no claudicamos, promovemos los valores como el respeto, la disciplina, la honestidad, la justicia y la prudencia, convencidos de que estos principios son fundamentales para formar a las personas y que puedan transformar positivamente el país”, dijo la profesora Ariztía, quien junto con agradecer el reconocimiento, habló acerca de la guerra contra la ignorancia.

Finalmente, el Premio al Mérito 2024 mención Arte y Cultura, recayó en un hombre de la casa, Santiago Meza, fundador y director de la Camerata UNAB desde hace más de 20 años.

En sus palabras, el maestro Meza destacó la universidad como “una de las grandes creaciones de la sociedad occidental (…) que en sus inicios promovía el deseo de aprender, la voluntad de enseñar, la libertad y el espíritu de la universalidad en el cultivo del saber”.

Siguiendo esta tradición educativa, la UNAB decidió poner un énfasis en la apreciación de la cultura y las artes, llevando la cultura a la comunidad estudiantil, universitaria y a todas las personas alrededor.

“Quiero agradecer el deseo de la Universidad de invitar a esta persona, quizás todavía desconocida, a participar en este proyecto cultural. Y aquí estamos: más de 20 años colaborando e incentivando el cultivo de la música, haciendo extensión dentro y fuera de la universidad” dijo en este sentido y muy emocionado, Santiago Meza.