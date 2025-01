La Moneda confirma que Bolivia liberó a ex frentista Pablo Muñoz Hoffman

7 de Enero de 2025

Consultada sobre la situación actual de Muñoz Hoffman, detenido la tarde de este lunes en Santa Cruz de la Sierra, Carolina Tohá indicó que le corresponde a Bolivia determinar su estado.

Carolina Tohá, ministra del Interior, ratificó que el ex frentista Pablo Muñoz Hoffman, fue puesto en libertad por las autoridades de Bolivia, a menos de 24 horas de su captura.

En esta línea, la secretaria de Estado precisó que ya se inició el proceso para que la Justicia chilena solicite su extradición desde el vecino país, indicando que “esto tiene que tramitarse a través del tribunal, que es el que tiene que solicitar la extradición. Es lo mismo que hemos visto en otros casos”.

“El Estado de Chile actúa en esto al unísono. Cuando el tribunal hace una solicitud, el Estado con todos sus organismos y el Gobierno respalda la gestión hecha por el tribunal para que se facilite y agilice el proceso”, precisó.

Tohá también se refirió a las críticas por una eventual demora en los trámites para que Pablo Muñoz Hoffman sea enviado a nuestro país, dejando en claro que “Chile no tiene ninguna jurisdicción en Bolivia y tampoco el Gobierno de Chile da instrucciones a los tribunales de cómo desarrollar sus facultades. Eso es un poder del Estado autónomo”.

La titular de Interior reiteró que Chile se regirá por los acuerdos establecidos con Bolivia para cursar la extradición del ex frentista, quien fue parte de la espectacular fuga de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996, precisando que “las extradiciones son parte de procesos respetuosos de la justicia de otros países. Son convenios que tenemos entre distintos países, en este caso entre Bolivia y Chile”.

“Desde Chile, el tribunal que lleva esta causa tiene vigente una Alerta Roja, que es una orden de captura internacional. En virtud de ello, las autoridades bolivianas procedieron a la detención. Ahora el tribunal chileno debe hacer una solicitud de detención para fines de extradición”, argumentó.

Sin embargo, aseveró que a pesar de su liberación, una vez cursada la solicitud de extradición, deberá ser detenido nuevamente, dejando en claro que hasta ahora no hay información respecto a una eventual salida del ex frentista de Bolivia, puntualizando que “es otro Estado, y esas son cosas de las que no podemos responder nosotros”.