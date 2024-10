Quién era Washington Olivetto, el publicista brasileño secuestrado por el ex FPMR

Actualizado el 14 de Octubre de 2024

Washington Olivetto estuvo un total de 53 días en poder del grupo liderado por el chileno Mauricio Hernández Norambuena.

Considerado como una leyenda en el mundo de la publicidad, este domingo falleció a los 73 años de edad el brasileño Washington Olivetto, quien en 2001 fue secuestrado en su país por el ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Mauricio Hernández Norambuena.

Cinco años antes, en 1996, el chileno había escapado desde la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago en helicóptero, tras ser condenado por el secuestro y asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán. También formó parte de uno de las unidades del FPMR que atentó contra Augusto Pinochet el 7 de septiembre de 1986, en el Cajón del Maipo.

Conocido como Comandante Ramiro, Norambuena escapó primero a Cuba y luego se trasladó a Nicaragua, El Salvador y Colombia, y en este último país se incorporó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Posteriormente viajó a Uruguay y Argentina, antes de establecerse en Sao Paulo, Brasil.

Hernández Norambuena y el secuestro del publicista

El 11 de diciembre de 2001 un grupo liderado por Hernández Norambuena secuestró en una calle de Sao Paulo al reconocido publicista Washington Olivetto.

La agrupación montó un falso operativo policial, durante el cual balearon al chofer de Olivetto y se llevaron a su víctima hasta la vivienda en que permaneció encerrado 53 días.

Durante los casi dos meses que estuvo en poder de sus secuestradores, el publicista estuvo metido en un cubículo al interior de una pieza.

Según recordó luego de su liberación por parte de la policía, la luz estuvo prendida todo el tiempo y música a doto volumen durante todo el día.

De acuerdo a lo reportado por la prensa brasileña, una vecina a la casa en que permanecía secuestrado el profesional entregó una pista clave para la policía, que logró rescatar a Olivetto y capturar algunos de los implicados.

Hernández Norambuena fue detenido en febrero de 2002 y condenado a 30 años de cárcel por el caso, pero en agosto de 2019 el entonces prersidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aceptó el pedido de extradición de la justicia chilena y en septiembre el ex FPMR llegó a Santiago para cumplir dos penas consecutivas de 15 años de presidio.

Quién era Washington Olivetto

Nacido en São Paulo el 29 de septiembre de 1951, Washington Olivetto era descendiente de italianos y tuvo tres hijos, Homero y los gemelos Antônia y Theo.

En 1969 inició su carrera profesional como redactor en una agencia de publicidad, donde rápidamente mostró las cualidades que lo llevaron a ser incluido como el único publicista no anglosajón en el Salón de la Fama de The One Club de Nueva York.

Fanático del club Corinthians, se transformó en uno de sus hinchas más populares e incluso fue vicepresidente del equipo paulista.

Luego de su secuestro y liberación, Washington Olivetto adoptó varias medidas para evitar un episodio similar en el futuro, mientras siguió con su exitosa carrera profesional que le hizo ganar decenas de premios en festivales internacionales de publicidad.

Olivetto falleció este domingo 13 de octubre en un hospital de Río de janeiro, donde permaneció internado más cinco meses tras a presentar serias complicaciones pulmonares.