Chile Vamos vs Republicanos: las “dos almas” de la derecha en conflicto por la reforma previsional

En medio de este conflicto quedó Evelyn Matthei, presidenciable de Chile Vamos y candidata proclamada por RN, quien si bien valoró las gestiones realizadas por su sector para llegar a un acuerdo por pensiones, se mostró cauta a la hora de apoyar esta iniciativa

Tras conocerse el acuerdo alcanzado entre Chile Vamos y el Gobierno para discutir la reforma de pensiones impulsada por el presidente Gabriel Boric, luego del ingreso de sus indicaciones en la Comisión de Trabajo del Senado, Republicanos inició una “guerra” de declaraciones con la otra cara de la oposición y que deja a Evelyn Matthei en medio del conflicto.

Todo se inició cuando José Antonio Kast, candidato presidencial republicano, repudió de inmediato el pacto de Chile Vamos con La Moneda, expresando que “finalmente conocimos la verdad. El 6% no irá a tu cuenta individual. Los ahorros de tu trabajo ya no serán tuyos. Ese es el resultado del acuerdo entre el gobierno de Gabriel Boric y los partidos de Chile Vamos. Un acuerdo hecho a escondidas de los chilenos y que quieren aprobar a la rápida, sin discusión, sin transparencia. Tener coraje, tener valentía es oponerse a este mal acuerdo”.

Pero Kast fue más allá y calificó la propuesta como “una bomba atómica que destruirá el empleo y a miles de emprendedores en Chile”.

Por su parte, Arturo Squella, timonel de Republicanos, aseveró en CNN Chile que este acuerdo marca “un antes y un después bastante profundo” entre la ultraderecha y el conglomerado que integran RN, la UDI y Evópoli. Junto con ello, disparó que la discusión de la reforma de pensiones en el Senado es “es solo asimilable a cuando aceptaron cambiar la Constitución”.

RN se planta a Republicanos y defiende acuerdo por reforma de pensiones

Las palabras de Arturo Squella no cayeron nada de bien en Renovación Nacional, donde varios personeros, liderados por su presidente Rodrigo Galilea, salieron a responder y centrar el rol de Republicanos en solo buscar controversia y no aportar a la discusión previsional.

“Les pedimos a todas las demás fuerzas políticas que, aunque no estén sentados en esta mesa, en vez de simplemente dedicarse (a tirar) piedras desde las galerías que se pongan a generar propuestas, y si es que hay algo que se pueda enriquecer, bienvenido, pero lo que no nos parece razonable es que simplemente se dediquen a tirar piedras desde las galerías”, disparó el senador.

Galilea además apuntó a los dichos de José Antonio Kast de tildar el proyecto de “una bomba atómica” y acusó que “no tiene ninguna evidencia y son campañas de terror que no tiene ningún sentido establecer en este momento”.

Sus dichos fueron compartidos por su par de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien además es parte de la Comisión de Trabajo del Senado, que actualmente está revisando la reforma de pensiones.

“No se puede aprovechar cualquier circunstancia. Creo que debemos ser extremadamente serios. Yo trato de serlo y no ser ofensivo. Lo que he visto, en cambio, es un aprovechamiento con bastante violencia, al menos en redes sociales, utilizando pequeñas cuñas para obtener ventaja política. Eso no me gusta”, indicó en CNN Chile.

“Alcanzar acuerdos es difícil y no puedo sino valorar el esfuerzo de quienes están dialogando. Por ello, conocidas las indicaciones, nos queda como oposición leer y revisar cada detalle de lo presentado por el gobierno y trabajar pensando en el futuro de los trabajadores y sus pensiones”, publicó en redes sociales.

Para cerrar, Matthei reiteró que “nos queda, eso sí, esperar el pronunciamiento del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para conocer la sostenibilidad fiscal de la reforma. Hace unos días lo dije y lo reitero: es necesario saber si esta iniciativa cuenta con los recursos que permitan buenas pensiones no sólo hoy, sino en el futuro”.