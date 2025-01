Daniel Jadue descarta incumplimiento de arresto domiciliario: “El timbre no sonó”

Actualizado el 17 de Enero de 2025

El militante del PC descartó haber incurrido en una falta, asegurando que al momento en que Carabineros habría concurrido a controlarlo, se encontraba en el patio de su domicilio de La Reina, junto a otras seis personas.

Daniel Jadue, ex alcalde de Recoleta, fue notificado de incumplir el arresto domiciliario que pesa en su contra, en el marco del Caso Farmacias Populares, en el cual está formalizado por fraude al Fisco, estafa, cohecho, administración desleal y ocultamiento de bienes.

Jadue detalló en redes sociales que “fui notificado de un supuesto incumplimiento del arresto domiciliario tras un control que señalan haber realizado ayer (jueves) a las 11:48 AM. Descarto desde ya la falta de la que se me acusa”.

“A la hora señalada del control habíamos 6 personas en el patio de mi casa porque como cada jueves grabamos el programa Ventana a Palestina de IspanTV, ninguno de los presentes escuchó ni los llamados de Carabineros, el timbre no sonó, ni menos oímos una sirena como se señala”, precisó el ex jefe comunal.

Daniel Jadue dejó en claro que “quienes conocen mi hogar saben que es imposible que estando en el patio no hayamos escuchado los llamados, tendríamos que haber detenido la grabación como ya nos ha pasado en otras ocasiones”.

“Imposible no encontrar raro esto, sobretodo cuando he cumplido con cada uno de los controles, incluso cuando son a medianoche me despierto para realizar el procedimiento”, sentenció.