Primaria oficialista tambalea: las advertencias y acusaciones cruzadas tras dichos de Tohá en contra de Jadue

En medio de la negociación del oficialismo para establecer primaria presidencial legal, las declaraciones de Carolina Tohá y personeros del Frente Amplio sobre una eventual candidatura de Daniel Jadue han puesto en tensión a la alianza de Gobierno.

En reiteradas ocasiones, la candidata presidencial del PPD, Carolin Tohá, ha expresado sus reparos ante la posibilidad de que Daniel Jadue participe en la primaria presidencial del oficialismo.

El ex alcalde de Recoleta, que se encuentra con arresto domiciliario total, ha expresado estar dispuesto a asumir una candidatura presidencial en caso de que su partido -el Partido Comunista- se lo pida. Esto, a pesar de que el ex jefe comunal está siendo investigado por el Caso Farmacias Populares por el cual se le imputan delitos de de administración desleal, estafa y fraude al fisco.

Pero a pesar de la compleja situación judicial de Daniel Jadue, los cuestionamientos a su figura pasan por su apoyo al régimen de Nicolás Maduro.

En conversación con Estado Nacional, la ex ministra del Interior aseguró “no querer para Chile” que el candidato del oficialismo tenga una postura a favor del régimen venezolano.

En esa línea, consultada si es que ese hecho sería problemático a la hora de establecer una primaria presidencial, la candidata respondió: “Habría un debate y habría que ver… Porque yo creo que este no es un problema que tenga yo. Este es un problema que tiene todo el sector (…) No me acomoda esa situación. Tendría que haber un cambio en la postura (de Daniel Jadue)”.

La respuesta del PC y otros sectores del oficialismo no se dejaron esperar e, incluso, Lautaro Carmona, timonel comunista, elevó el tono para responder a Tohá.

Si ella quiere pronunciarse sobre la política del Partido Comunista, tiene que hacerlo directamente, no a través de una referencia a alguien que por lo demás tiene limitaciones de movimiento con la situación que está viviendo”, dijo Carmona quien, al igual que Jadue, ha evitado referirse a Venezuela como una dictadura como el resto del oficialismo.

“Bárbara Figueroa, secretaria general del PC, también respondió a la candidata: “Sostener que de llegar Daniel Jadue a ser candidato del sector, va a ser el socio estratégico de Venezuela, es faltarnos el respeto entre nosotros, es faltar a la verdad. Es hacer un juicio del PC, porque esto no es un juicio personal, nosotros no lo vamos a asumir como una crítica a Daniel, lo entendemos como un juicio hacia el partido, que no solo no es real, sino que, instala un debate que no debiera ser el debate que marque nuestra agenda”, dijo en conversación con Emol.

Acusaciones de veto

Carolina Tohá no ha sido la única que ha señalado sentirse “incómoda” de compartir una misma plataforma que Daniel Jadue. Voces del Frente Amplio también se han hecho parte de esa “preocupación” incomodando a sus socios del PC.

“Me costaría mucho votar por alguien que está a favor de Nicolás Maduro, honestamente”, había dicho la semana pasada Diego Ibáñez (FA) durante un debate en Estado Nacional.

En la bancada frenteamplista, aseguran fuentes del sector, no quieren escalar más la polémica, a lo menos a través de los medios. Sin embargo, dicen que la incomodidad que genera Jadue es compartida por el extenso del partido ya que, en caso de ser el abanderado del PC, la primaría giraría en torno a su figura y su situación judicial desviando el foco del tema programático.

Ante esa postura, el PC ya transmitió a las directivas aliadas que no van a tolerar un “veto” a Jadue, sobre todo considerando que si es que no es candidato presidencial, lo más probable es que asuma una candidatura parlamentaria.

Sobre esto se refirió Lautaro Carmona este lunes 24 de marzo al arribar a La Moneda para el comité político ampliado en que participan los líderes de partido.

“Yo me quedo con la formalidad que representa el partido de la cual ella es candidata, el PPD. Hemos estado en reunión y la opinión del Partido Por la Democracia es que no hay veto a ninguna candidatura ni hay ninguna animosidad respecto a ningún partido”, dijo Carmona tratando de enfriar los ánimos en el oficialismo.

De todas formas, en el oficialismo apuntan a la confección de las bases programáticas en que, entre otras cosas, debería fijarse una postura del sector respecto al plano internacional.

PPD niega veto

Ante la escalada de la polémica generada por Carolina Tohá, el presidente del PPD, Jaime Quintana, salió a descartar que exista un veto a Daniel Jadue por parte de la tienda que lidera.

“El PPD no veta a ningún partido, a diferencia de lo que hicieron con nosotros el 2021”, dijo el senador en referencia al episodio en que el FA y el PC se negaron a ir a una primaria con el Socialismo Democrático por la participación del PPD.

En esa línea, Quintana –a través de X– sostuvo: “Planteamos primaria amplia pero con bordes claros que no desdibujen respeto a democracia y DD.HH. como elementos esenciales de todo proyecto progresista. Nadie debiera cuestionar algo tan básico”.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, también se hizo parte del debate indicando que no su partido no vetará a nadie.

“Nosotros somos parte de una alianza de gobierno, somos parte de una coalición hoy día, y me parece que si queremos tener buenos resultados electorales en el futuro, particularmente en materia parlamentaria, tenemos que ser capaces de construir la unidad. Y la unidad no se construye vetando a nadie”, dijo la timonel socialista en conversación con Radio Universo.