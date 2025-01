Boric promulgó ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad: estas son sus funciones y atribuciones

Actualizado el 27 de Enero de 2025

El mandatario destacó la creación de esta nueva secretaría de Estado y aseguró: "Chile tendrá un Estado más fuerte y moderno para enfrentar el crimen".

Compartir

El presidente Gabriel Boric, junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y otros miembros del gabinete, encabezaron la promulgación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública en el Palacio de La Moneda.

Esta nueva cartera se encargará de formular, diseñar y evaluar las políticas y estrategias nacionales tendientes a prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y los actos terroristas, debiendo para ello coordinar y promover el trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos competentes en la materia.

Bajo este contexto, en La Moneda, el presidente Gabriel Boric partió diciendo: “Con la promulgación que crea el Ministerio de Seguridad Pública, estamos dando un paso hacia adelante para enfrentar los tremendos desafíos en materia de seguridad, poniendo siempre en lugar el bienestar de las familias chilenas”.

A lo que añadió: “Gracias al Ministerio de Seguridad Pública, Chile tendrá un Estado más fuerte y moderno para enfrentar el crimen, para reforzar la coordinación de quienes trabajan por la seguridad, y fortalecer también la prevención del delito. La seguridad es la persecución con mano firme a quienes cometen delitos, y también el generar una prevención para evitar que más gente se involucre en el delito”.

Tras la firma del decreto, el mandatario destacó que el proyecto se hizo en base a una idea que se ingresó en el segundo gobierno de Piñera. “En su momento hubo que tomar decisiones que no eran obvias… si ingresamos un nuevo proyecto de seguridad o si tramitamos y mejorábamos el que ya había presentado el ex presidente Piñera en septiembre del 2021. Hoy tengo la convicción que si hubiésemos descartado ese proyecto y hubiésemos presentado otro, hoy no tendríamos Ministerio de Seguridad“, expresó.

“Y que fue mejor ingresar indicaciones, poner nuevos énfasis, mejorar algunas cosas, rescatar lo positivo y hacerlo parte del fast track legislativo para poder acelerar su despacho. Espero que estos ejemplos de buena política sean contagiosos y se proyecten en los diferentes desafíos que tenemos como país”, complementó el jefe de Estado.

¿Qué atribuciones tendrá el Ministerio de Seguridad Pública?

Con respecto a las funciones que tendrá el Ministerio de Seguridad Pública, incluye la creación del Centro Integrado de Coordinación Policial (Cicpol), que asesorará al ministro o ministra que asuma la cartera.

Sumado a ello, la Cicpol estará a cargo de identificar situaciones de riesgo, coordinar operaciones policiales complejas y facilitar el intercambio de información entre sus integrantes y otras entidades públicas y privadas. Dicha unidad la integrarán directivos del Ministerio de Seguridad Pública, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), y será liderada por un oficial general de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública designado por el ministro o ministra de Seguridad.

Esta ley también contempla un Sistema Nacional de Protección Ciudadana. Lo anterior está relacionado con un mecanismo único de contacto con la ciudadanía ante delitos, siniestros viales, incendios, emergencias de salud, entre otros. Esto permitirá entregar una primera respuesta coordinada entre policías, ambulancias, seguridad municipal y Fuerzas Armadas.

Habrá un Sistema de Seguridad Pública, en donde el ministerio estará a cargo del correcto funcionamiento de este sistema, en el cual un conjunto de instituciones públicas o privadas velarán que el Estado asegure el orden público, la seguridad pública interior y fomente la prevención del delito,

mediante una acción coordinada y colaborativa. Estará integrado por instituciones como Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, la Agencia Nacional de Inteligencia, el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, entre otros.

La implementación de esta nueva cartera también crea un Consejo Nacional de Seguridad Pública y Consejo Nacional de Prevención del Delito, que tendrán el objetivo de asesorar al ministerio

en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Pública. El primero estará integrado por la ministra del Interior, Defensa, Hacienda, Justicia, Fiscal Nacional, general director de Carabineros, director de la PDI y director de Gendarmería. Mientras que el segundo lo integrará la ministra del Interior, Defensa, Hacienda, Justicia, Desarrollo Social, Educación, Vivienda y Urbanismo, Mujer y la Equidad de Género y el general director de Carabineros.

Por último, el Ministerio de Seguridad también contemplará a Consejos Regionales de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, cuyas instancias serán de coordinación y colaboración del Sistema de

Seguridad Pública en cada región de Chile. Estarán presididos por la o el delegado presidencial regional y su secretario ejecutivo será el Seremi de Seguridad Pública.