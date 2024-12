6 de Diciembre de 2024

Será en abril: presidente Boric adelanta puesta en marcha de Ministerio de Seguridad Pública

"Hay bastante trabajo adelantado. No vamos a partir de cero y algo que no vamos a hacer es hacer las cosas mal. Esta institución es demasiado importante, no es una institución para nuestro Gobierno, es para el país", indicó el jefe de Estado.

Compartir