Informe final de Controlaría desestima supuesto pago de $3.500 millones por 30 colaciones de Junaeb

27 de Enero de 2025

Contraloría detalló que las cuestionadas colaciones tuvieron un valor de 45 mil pesos, lejos de los 3.500 millones que denunció el ex director Cristóbal Acevedo.

Compartir

La Contraloría General de la República (CGR) desestimó la acusación de un supuesto pago de $3.500 millones por 30 raciones de colaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb, levantada en 2023 por Cristóbal Acevedo, ex director de la institución.

En su informe final, Contraloría precisó que “realizó revisión, circularización y validación del proceso de entrega de onces, no advirtiéndose irregularidades ni diferencias sobre la materia, debiendo señalarse además, que el servicio solicitado por el establecimiento y suministrado por el proveedor SOSER S.A, fue completo lo que incluye desayuno, almuerzo once y cena para 15 estudiantes del nivel de educación básica, durante los días 21 y 22 de septiembre del año 2022, lo que se encuentra certificado por el encargado PAE del establecimiento a través del sistema PAE online con un detalle total de 30 raciones del servicio de once dentro del programa extraescolar de 300 calorías, verificándose a su vez que, en relación con el precio por ración de once a cada estudiante, que este corresponde a $ 1.518, por unidad que, multiplicado por el total de 30 raciones servidas asciende a un costo total de $45.551, otorgado a 15 niños durante dos días, situación, que de acuerdo con lo expuesto precedentemente, permite desestimar lo aseverado por el denunciante respecto del precio fijado para la indicada ración de $7.506”.

En esta línea, estableció que “no es posible afirmar que la entidad auditada, a la citada data, haya realizado un desembolso de $3.500.000.000, por el señalado servicio de onces para el año 2022”.

Al respecto, la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, indicó que “como señalamos desde el primer minuto, la denuncia del ex director sobre supuestos sobrepagos por colaciones no tiene asidero, posición que hoy es refrendada por la Contraloría. Espero que, con este informe, que es categórico, avancemos en un debate serio respecto de las mejoras que pueda tener nuestro servicio, dejando de lado acciones que buscan beneficios particulares y dañan esta importante institución”.

“Hemos trabajado para subsanar problemas estructurales de los contratos que heredamos de la administración anterior. Entre otras medidas, establecimos bandas de precios para evitar distorsiones y limitamos la cantidad de raciones por empresas, aumentando la competencia, la calidad de la alimentación y garantizando la continuidad operacional de un servicio esencial como es la alimentación escolar”, sentenció la directora nacional de Junaeb.