El polémico proyecto del Casino Dreams en Talca: se construiría en terreno inundable y colinda con un humedal urbano

El ambicioso proyecto de Dreams, que contempla una inversión de US$21 millones, sigue sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) pese a que se ubicaría a un costado de un humedal recientemente declarado y en una zona inundable, que ha quedado en evidencia en los últimos inviernos, como por ejemplo, en 2023 cuando el sector sufrió una de sus peores inundaciones en su historia, que terminó con el Estadio Fiscal de Talca completamente sumergido.

El megaproyecto del Casino Dreams en Talca ha causado gran controversia, por lo que incluso ha sido revisado por la justicia. Lo anterior, debido a que el predio en donde se pretende construir está categorizado como “zona inundable” y está a pocos metros de El Cajón del Río Claro y Estero Piduco, un humedal urbano reconocido por el Ministerio del Medio Ambiente hace poco más de dos meses.

Esta construcción contempla una inversión de US$21 millones y considera seis mil metros cuadrados de estacionamientos y ocho mil de edificación. Además del casino tendrá un anfiteatro, una zona de feria, restaurantes y un museo. Todo esto sigue avanzando sin someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

El terreno colinda con el ecosistema que se declaró como el primer humedal urbano de Talca, lo que significa que queda protegido por la Ley 21.202.

¿Dreams busca evadir la evaluación ambiental?

Pese a que el terreno colindante que alberga diferentes especies protegidas podría verse amenazado por la construcción, el proyecto de Dreams sigue sin contar con una evaluación ambiental. Esto gracias a que, según la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, un proyecto solo está obligado a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) si se encuentra dentro de un área oficialmente protegida o si genera impactos significativos en el medioambiente.

Sin embargo, cuando se presentó el proyecto del casino Dreams en Talca, el terreno aún no se declaraba humedal urbano.

En este contexto, el 13 de febrero solicitaron una Consulta de Pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), con el fin de evitar someterse a una EIA. A través de este mecanismo, buscarían que el SEA confirme el proyecto inmobiliario.

Dicha acción se formuló con el nombre de Modificación Parque Ferial AGAC, donde se describe el proyecto como un “centro de convenciones y exposiciones” con áreas verdes y explanadas al aire libre.

La grave inundación que sufrió el terreno en donde se busca materializar el casino Dreams de Talca

Pero el diseño y la construcción de este megaproyecto al lado de este ecosistema no está exento de polémicas que ponen en alerta, no sólo el cuidado de la zona durante su construcción y su funcionamiento, sino que también respecto al entorno al Parque Ferial.

Aunque la Municipalidad de Talca señala que “los terrenos donde se pretende construir el nuevo Casino Dreams en la comuna no se encuentran dentro de las 348,41 hectáreas del humedal urbano”, hay varios factores que se deben tener en consideración.

Dicha zona es inundable, por lo que juega un rol fundamental a la hora de acumular agua que, de no existir esa protección, podría terminar anegando a sectores aledaños. En 2023 sufrió una de sus peores inundaciones, por lo que exacerba la alerta de la ciudadanía con respecto a la posibilidad de que la construcción intensifique este riesgo, al dejar menos suelo para drenaje.

La delimitación en rojo es donde hoy se pretende construir el nuevo Casino Dreams.

La estructura que se ve en la imagen al costado izquierdo es el Estadio de Talca, que quedó completamente bajo el agua tras el intenso sistema frontal que azotó a la zona centro sur en agosto de 2023.

En este sentido, el informe de la Dirección General de Aguas de octubre del 2024 señala: “La capacidad de absorción del terreno se ve superada por la cantidad de agua que cae en un evento de dichas características, con las consecuencias en la acumulación de recurso hídrico en superficie, al no tener el suelo la propiedad de poder infiltrar el mismo”.

Los permisos para la construcción del Casino Dreams y qué dice la justicia

Este proyecto ha desatado una serie de cuestionamientos por parte de la sociedad del Casino de Juegos de Talca, que hacen alusión a supuestas irregularidades en la entrega de permisos al proyecto de Dreams y su emplazamiento en una zona inundable.

A principios de febrero de este año, la Corte de Apelaciones rechazó los recursos, validando la licitación del casino Dreams, y señaló que corresponde a la empresa hacerse cargo de los costos para mitigar el riesgo de inundaciones y de obtener los permisos sectoriales necesarios.

“La resolución de la Corte ratificó un proyecto que ya fue rechazado por las autoridades técnicas, porque aumentaría el riesgo de inundaciones para decenas de familias”, reclamó el encargado de asuntos corporativos del Casino de Talca, Jorge Luis Huguet.

“Además, deja en claro que el casino no puede operar sin los permisos sectoriales y que, si no cumple, se ejecutarán las boletas de garantía. Esto no es una victoria para Dreams, es un recordatorio de que aún no tienen vía libre para construir sobre un humedal sin cumplir con las normativas ambientales y sectoriales”, agregó.

Lo anterior, refiriéndose a informes de la Dirección de Obras Hidráulicas que el proyecto que contempla construcción sobre pilotes de hormigón armado, está orientado a evitar que la inundación alcance el edificio, pero no elimina la inundabilidad del terreno, aunque indicaron que “afectaría mínimamente las inundaciones en el entorno”.

Bajo este contexto, desde la Municipalidad de Talca aseguraron a través de un comunicado que “respecto al riesgo de inundación en el sector, el terreno que se evalúa para la construcción del Casino Dreams de acuerdo al Plan Regulador Comunal vigente, se encuentra en la zona de riesgo R-3, por lo cual, de construirse el Casino mencionado, la empresa deberá aprobar en la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas, un estudio de riesgo que certifique que el proyecto resuelve el riesgo de inundación”.

Municipalidad de Talca y Ministerio de Vivienda tienen la última palabra

Quienes abogan por la conservación de humedales han manifestado su preocupación con respecto a que este proyecto no cuente con un estudio de impacto ambiental ni vial, esto sumado a que es una zona inundable, por lo que exigen mayor acción de parte de las autoridades.

“A nuestro juicio se requiere un accionar integral de parte del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la Municipalidad, los Servicios Sectoriales para una mejor vigilancia de todos aquellos proyectos que se vayan a desarrollar en el entorno o que pudieran interactuar con algunas de las variables del ecosistema protegido”, expuso Fabián Olave, presidente de la Corporación de Desarrollo Sustentable Bioecoterra, a EL DÍNAMO.

La construcción contaría con el respaldo del gobernador regional del Maule, Pedro Álvarez-Salamanca, quien expresó que “desde el Gobierno Regional siempre estaremos de acuerdo con iniciativas que signifiquen inversión y desarrollo para nuestra región, así que esperamos que prontamente las instituciones que están cargo de los respectivos permisos se pronuncien para ver su factibilidad“.

En esa línea, la autoridad aludió a que la Municipalidad de Talca y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) deben determinar si la estructura “es adecuada para las condiciones de riesgo y si cumple con el uso de suelo que se estipula en el Plan Regulador Comunal”.

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, el Municipio de Talca y el Minvu son las instituciones que deberán determinar si entregan o no el permiso para la construcción del ambicioso proyecto de Dreams.