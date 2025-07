Tras derrota de Tohá: junta nacional DC decidirá a quién apoyará en las presidenciales 2025

La Democracia Cristiana tendrá que confirmar o rectificar lo afirmado por Alberto Undurraga, en cuanto a no firmar un pacto con el PC.

Para el 26 de julio está fijada la reunión en la que la junta nacional de la Democracia Cristiana (DC) decidirá a qué candidato apoyará en las Elecciones Presidenciales 2025, programadas para el domingo 16 de noviembre.

Luego de que la militante comunista Jeannette Jara se impusiera en las Primarias Presidenciales del oficialismo este sábado 29 de junio, la colectividad tendrá que confirmar o rectificar lo afirmado por su presidente, Alberto Undurraga, en cuanto a que no está dispuesto a firmar un pacto con el PC.

De hecho, inicialmente la DC proclamó a Undurraga como candidato a La Moneda, pero luego que desistió de dicho propósito, la colectividad se inclinó por apoyar a la PPD Carolina Tohá.

Las opciones presidenciales que evaluará la DC para las elecciones

Frente al panorama que dejó la elección de Jeannette Jara como candidata del oficialismo, la junta de la DC tendrá que elegir entre las diversas alternativas para las Elecciones Presidenciales 2025, incluyendo la opción de doblarle la mano a su timonel e inclinarse por la ex ministra del Trabajo, como lo plantean algunos militantes, entre ellos los alcaldes de La Pintana y San Ramón, Claudia Pizarro y Gustavo Toro, respectivamente.

Ante esta perspectiva, el presidente de la DC advirtió este lunes que “si el centro progresista no tiene candidato presidencial, (el electorado) se va a dividir. Una parte se va a ir a la izquierda, otra parte se va a ir a la derecha. Eso no es bueno para Chile“, reflexionó.

Por eso no son pocos los que en la colectividad todavía esperan convencer al ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle para que presente su candidatura.

Otros, sin embargo, creen que la mejor opción que tiene la Democracia Cristiana en la actualidad es sumarse a la candidatura que ya anunció el ex presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls.

No obstante, otra alternativa la representa el ex intendente Marcelo Trivelli, quien no oculta sus intenciones de presentar su candidatura presidencial y manifestó que “si Alberto Undurraga está dispuesto a conversar, yo también”.