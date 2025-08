Voceros y rol de la DC aún en suspenso: las dudas que persisten en la conformación del comando Jara

El equipo económico de la candidata Jeannette Jara era una de las principales preocupaciones del oficialismo. Por lo mismo, la abanderada de la alianza Unidad por Chile procuró despejar esta incógnita rápidamente en la presentación de los primeros nombres que se incorporaron de manera oficial a su comando este jueves.

Sin embargo, el comando aún no está del todo resuelto, según dijo la misma Jara. En las próximas semanas se incorporarán nuevos nombres y roles en la medida que la campaña lo requiera.

De hecho, en la presentación causó extrañeza que no se hiciera mención a los voceros.

Voces del comando transmiten a EL DÍNAMO que el diseño de las vocerías comenzó a delinearse en la tarde del jueves, posterior a la presentación del comando. La idea es tener control sobre el mensaje y evitar caer en contradicciones o abrir flancos debido a los dichos que puedan emitir los rostros del comando.

En los equipos de Jara ponen como ejemplo lo que pasó con los 11 voceros de Evelyn Matthei. Al tener muchas figuras encargadas de hablar a nombre de la candidata, se produjeron varias polémicas al punto que la abanderada de Chile Vamos debió echar pié atrás en la estructura de vocerías que había planteado inicialmente.

Por lo mismo, en el comando de ex ministra del Trabajo refuerza que “no todos hablarán” a nombre de Jara, pese a participar en los equipos.

Esa preocupación la expresó la misma candidata en entrevistas previas cuando transparentó su incomodidad con los líderes del PC que se dieron el permiso de anticipar definiciones de la campaña.

Es en consideración de este antecedente que la DC, que hoy hizo presencia a través de su secretaria general, Alejandra Krauss, podría tener un rol relevante en el comando.

El vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, es uno de los nombres que ha sonado como posible vocero. De hecho, el mismo parlamentario adelantó que iba a ser parte del comando sin especificar el rol.

Eso sí, Aedo no será la única voz autorizada. Se especula que Ricardo Lagos Weber (PPD) también podría cumplir este rol

Sumado a ellos dos, se espera que Nicole Cardoch, encargada territorial, tenga un rol relevante en cuanto a las vocerías. De hecho, la ahora ex subsecretaria de la Segegob fue una de las pocas figuras del comando que respondió preguntas a la prensa una vez terminó el hito.

En particular sobre el rol de la DC en el comando aún persisten las dudas respecto a cuánto se involucrarán las figuras de la falange en la campaña. Sabido es que una parte importante del partido no está de acuerdo con haber apoyado a Jara, por lo que muchos de los cuadros disponibles de la Democracia Cristiana no estarían disponibles.

Con todo, la candidata aseguró que está disponible a esperar a la DC. De hecho, aún tiene pendiente la reunión con Francisco Huenchumilla, nuevo timonel de la falange.

Los nombres confirmados

El jefe de gabinete será Jorge Millaquén (PS), quien ya ejerció como jefe de gabinete de Jara cuando la candidata fue titular en el Ministerio del Trabajo. En tanto, el ex ministro Marcos Barraza (PC), que asomaba para el cargo de jefe de gabinete, finalmente será —”por el momento”, según las palabras de la candidata— asesor personal.

Más abajo en la estructura del comando se encuentra Darío Quiroga (IND) quien cumplirá el rol de coordinador estratégico; Camila Miranda (FA), será coordinadora comité de contenidos y estará cargo de la redacción del programa; Nicole Cardoch (PS), coordinadora territorial; Daniel Núñez (PC), coordinador análisis electoral; Javiera Milla (IND), coordinadora producción y avanzada.

Otro equipo clave será el comité estratégico, división que estará a cargo de “pensar” la campaña. Los nombres designados por Jara para este equipo son: Ricardo Solari (PS), José Toro (PPD), Jaime Mulet (FRSV) y Bárbara Figueroa (PC).

Por otro lado, el equipo económico estará compuesto por Andrea Betancor (cercana al Partido Liberal y licenciada en Economía y académica de la Universidad de Talca), Luis Eduardo Escobar (ha trabajado en campañas de MEO y Guillier), Nicolás Bohme (experto tributario y cuentas fiscales), Osvaldo Rosales y Sebastián García (FA y vocero de la candidatura de Winter).