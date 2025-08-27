“La que manda es ella”: Jorge Sharp aparece en comando de Jeannette Jara y reitera dardos contra Carmona

El candidato a diputado y ex alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, no dudó en apoyar a la postulante oficialista a La Moneda, Jeannette Jara, tras las polémicas con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, la última de las cuales se relacionó con el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Sharp fue consultado sobre el tema durante la visita que realizó este miércoles a la sede del comando de la candidata en el edificio de Londres 76, en la comuna de Santiago.

Durante su diálogo con la prensa, el postulante al Congreso manifestó que “me quedo con las declaraciones de Jeannette Jara. Creo que ella, cada vez que ha habido una polémica que no ayuda mucho, ha demostrado por qué es nuestra candidata“.

“Creo que la que manda es ella y, cada vez que ha podido, lo ha dejado muy claro“, complementó el ex alcalde de Valparaíso.

Ahondó en el tema y planteó que “cada vez que hay una polémica de estas características, Jeannette Jara logra demostrar por qué es, esperamos, la futura presidenta de Chile“.

Para él, la ex ministra del Trabajo “demuestra liderazgo, templanza, tranquilidad, no es la mamá de nadie, todo lo contrario, es nuestra líder, y yo espero que tengamos una campaña que permita que ella esté tranquila conversando con los chilenos y las chilenas, que es lo que realmente importa”.

Qué dijo Jorge Sharp sobre el apoyo del PC a la candidatura de Jeannette Jara

Respecto de las versiones surgidas al interior del Socialismo Democrático en cuanto a que la directiva del PC en realidad no desea apoyar la candidatura presidencial de Jeannette Jara, Jorge Sharp sostuvo que “es muy importante que nadie especule con que no hay posibilidades de ganar la elección presidencial“.

En esa línea, dijo que “la elección presidencial es completamente abordable. Jeannette Jara marca muy bien en las encuestas. Pero hay una cosa que me parece importante señalar: con el oficialismo no alcanza. Lo que hay que hacer es ampliar la alianza. El 95% de los chilenos y las chilenas no militan en partido político”.

A continuación, sostuvo que “todos estos cahuines y peleas partidarias, de verdad, a la gente le interesa poco y nada. A la gente le interesa que Jeannette Jara siga siendo la candidata de las cosas de la vida cotidiana”, y dijo creer que en el PC “sí están comprometidos con la candidatura”.