Denunciante acusa a Jorge Valdivia de intimidarla en centro de Santiago: podría volver a prisión

Jorge Valdivia deberá asistir este miércoles al tribunal en que se revisarán las medidas cautelares en su contra.

El ex futbolista Jorge Valdivia, quien está formalizado por el delito de violación, podría volver a prisión preventiva si se confirma que habría intimidado a una de las mujeres que lo denunció, a pesar de tener una orden de alejamiento.

El hecho se habría producido el pasado 13 de septiembre en pleno centro de Santiago, en particular en el mercado París y Londres a eso de las 17:50 horas, de acuerdo con lo reportado por T13.

Según la nota de prensa, la denunciante manifestó que ese día “me percaté de la presencia de Jorge, quien venía en sentido contrario hacia mí en compañía de Maite Orsini, no generándose ningún tipo de interacción entre ambos“.

En su relato, la mujer dijo que “estando en completo conocimiento que me encontraba en el lugar, seguidamente a eso de las 19:15 horas, mientras seguía en el evento, me acerqué hasta un puesto de joyas en compañía de mi amiga, percatándome de forma bastante sorpresiva de la aparición de Jorge, quien ya no se encontraba en compañía de Maite Orsini, observándome de manera muy desafiante, encontrándose prácticamente frente a mi rostro, lo cual me dejó totalmente paralizada y con bastante temor, comenzando a gritar de forma muy agresiva y prepotente esta es la hueo… esta es la hueo…“.

Denunciante se sintió intimidada por Jorge Valdivia

De acuerdo con lo expuesto por el medio, imágenes a las que accedió efectivamente muestran a Jorge Valdivia cuando avanza en dirección a la víctima y, pese a la prohibición de acercarse, no mantuvo la distancia.

El mismo registro audiovisual también captó el momento en el que ex seleccionado nacional se alejó del lugar en compañía de un grupo en el que también estaría Orsini.

Por su parte, la denunciante recalcó que Jorge Valdivia incumplió la medida cautelar de no acercarse a ella y aseguró que “me genera un total miedo de lo que pudiera hacerme en cualquier oportunidad, ya que está en total conocimiento de mi domicilio actual“.

La diputada Maite Orsini desmintió que estuviera con Jorge Valdivia en ese momento y aseveró que “jamás he estado en ese lugar. No estuve en ese lugar ni con esa persona, así que quiero desmentir tajantemente esto“.

Jorge Valdivia, en tanto, deberá asistir este miércoles al tribunal en que se revisarán las medidas cautelares en su contra, luego de que se rechazara su solicitud de comparecer de manera remota, en una jornada en la que se podría decretar su prisión preventiva.