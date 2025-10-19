Jeannette Jara cuestiona franjas de adversarios presidenciales: “En algunas se promueve mucho el odio”

La candidata oficialista criticó el tono de las emisiones de sus rivales tras la primera semana de campaña televisiva y llamó a concentrarse en propuestas concretas en lugar de descalificaciones.

En un acto de campaña realizado en Villa Alemana, la abanderada de Unidad por Chile, Jeannette Jara, abordó los primeros días de la franja electoral y marcó distancia con el estilo de sus competidores.

Durante su visita a la Región de Valparaíso, la ex ministra del Trabajo respondió a las consultas sobre la emisión de la franja que partió su emisión el pasado viernes 17 de octubre y que se extenderá por los próximos 25 días que restan de campaña presidencial previo a la votación del 16 de noviembre.

Sin mencionar nombres específicos, la abanderada de la alianza de Gobierno cuestionó el enfoque adoptado por sus adversarios en las piezas audiovisuales que se han visto por los canales de televisión.

“Más que opinar de la franja de los demás, lo que le puedo decir es que nuestra franja está orientada a sumar y no a dividir a los chilenos. Y a hacer propuestas concretas, por ejemplo, en el tema de la salud pública, que vemos una olla de presión importante; en el tema de fortalecer nuestras policías, y también los barrios con un enfoque preventivo de la seguridad pública”, partió diciendo.

Sin embargo, ante la insistencia de las preguntas, aseguró: “Yo me enfoco más en buscar los temas que nos unen. Creo que en algunas franjas se promueve mucho el odio, desacreditar a los otros y dividir a los chilenos entre buenos y malos, y ese no es mi estilo”

La propuesta por sobre la crítica

La candidata, además, defendió que la prioridad debe estar en mostrar proyectos concretos para el país. Según su perspectiva, las descalificaciones tienen un límite en su efectividad política y no representan una visión viable para gobernar el país en el próximo periodo presidencial.

“Si uno quiere gobernar Chile, tiene que hacerlo con gestión y propuestas concretas; las críticas se agotan. Uno no puede gobernar un país a pura crítica del otro, descalificación del otro. Eso no sirve realmente”, enfatizó la aspirante a La Moneda.

Sus declaraciones se producen en un contexto marcado por confrontación que han mostrado las primeras emisiones de la franja electoral. El debut televisivo de los ocho candidatos presidenciales evidenció estrategias disímiles: mientras algunos apostaron por mensajes ciudadanos y propositivos —o el humor, en el caso de Harold Mayne-Nicholls—, otros privilegiaron la crítica directa tanto al Gobierno de Gabriel Boric como a los adversarios políticos.

El caso más sonado fue protagonizado por Marco Enríquez-Ominami, quien utilizó inteligencia artificial para crear un montaje que mostraba a los candidatos de derecha Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser en escenas alusivas al golpe de Estado de 1973.

Asimismo, la franja del candidato independiente también incluyó críticas al presidente Gabriel Boric y a la propia Jara, a quien responsabilizó por la caída del empleo durante su gestión como ministra del Trabajo.

En todo caso, ME-O defendió el contenido de su franja prometiendo que vendrá más material de ese estilo: “La verdad duele, prepárense porque vienen más capítulos”, dijo ayer el independiente.