Cathy Barriga fue acusada de cohecho al votar en Maipú

La ex alcaldesa de Maipú llegó con un recipiente de galletas con forma de corazón para los vocales de mesa, regalo que terminó siendo rechazado.

La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, llegó este domingo al Complejo Educacional Alberto Widmer para ejercer su derecho a voto, en una jornada marcada por la expectación mediática y el contexto judicial que enfrenta por presunto fraude al fisco durante su administración. El proceso de votación de Barriga no estuvo exento de peculiaridades, donde incluso se llegó a hablar de cohecho.

Pese a cumplir con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, la ex jefa comunal concurrió al recinto de manera individual, situación que llamó la atención debido a que en años anteriores solía hacerlo acompañada de su esposo, el desaforado diputado UDI Joaquín Lavín León.

Al ingresar al local de votación, Barriga llevó un recipiente lleno de galletas con forma de corazón destinadas a los vocales de mesa. “Esto es un gesto de cariño”, señaló ante la prensa, junto con afirmar que acudió a sufragar porque “es una obligación”. Sin embargo, la ofrenda fue rechazada por instrucción del jefe de local.

El argumento a no aceptar el obsequio de Barriga fue porque la acción podría interpretarse como cohecho. Finalmente, el contenido del recipiente terminó siendo compartido entre los votantes que se encontraban en el lugar.

El fallido regalo de Barriga por presunto cohecho y la investigación en su contra

Consultada por Radio Bío Bío ante la decisión de no aceptar su regalo, la ex alcaldesa afirmó que “son criterios” y que “a veces el criterio se aplica mal”. También fue interrogada sobre la ausencia de Lavín León, quien vota en el mismo recinto. “Tendrían que preguntarle a él“, respondió escuetamente.

Barriga es investigada por presunto fraude al fisco, además de falsificación y uso malicioso de instrumentos públicos, en el marco de un eventual desfalco municipal que bordearía los $31 mil millones durante su gestión.

Paralelamente, Joaquín Lavín León enfrenta una indagatoria por fraude al fisco asociada a un supuesto financiamiento irregular de campañas mediante boletas rendidas en el Congreso.