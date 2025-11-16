Kast celebra paso a balotaje cargando contra Jara y Boric: “La oposición derrotó a un gobierno fracasado”

Siguiendo la lista de sus discursos antes de la elección, el abanderado republicano redobló sus críticas al Gobierno de Gabriel Boric y a Jeannette Jara a quien calificó como la continuidad de la actual administración.

Desde un escenario instalado afuera de la sede del Partido Republicano en Las Condes —y manteniendo el vidrio blindado—, José Antonio Kast entregó su primer discurso oficial tras conseguir el paso al balotaje del 14 de diciembre.

En una alocución que se extendió por cerca de 30 minutos, el candidato republicano arremetió duramente contra su contendora Jeannette Jara, equiparándola con el gobierno de Gabriel Boric, y agradeció el respaldo de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.

“Lo que hoy día quedó claro es que la oposición derrotó a un gobierno fracasado, a un gobierno que dirigía los destinos del país. Pero la única victoria real, la única victoria que nos hará celebrar, es cuando derrotemos al crimen organizado y al narcotráfico”, afirmó Kast entre los aplausos de sus adherentes.

Dardos al Gobierno, Boric y Jara

“Lo que tenemos que evitar es la continuidad de este gobierno que tiene nombre y apellido. Y se llama Jeannette Jara. Jeannette Jara es Gabriel Boric”, apuntó el abanderado republicano.

Y acotó: “En esto no se equivoquen, que nadie en sus casas se confundan. Jeannette Jara es Gabriel Boric. Con un tono de voz distinto, con un modo de ser distinto, pero es el mismo proyecto político, son los mismos partidos políticos, son los mismos operadores políticos”.

Kast fue más allá al afirmar que “son las mismas personas que se rindieron ante el crimen organizado, son las mismas personas que abrieron de par en par nuestras fronteras. Son las mismas personas que nos dejan un gobierno y un presupuesto desordenado. Son las mismas personas que profesan la misma ideología”.

En esa línea, Kast recordó el episodio en que adherentes de la candidata del PC cantaron “el que no salta es paco” en un acto de campaña: “Jeannette Jara tuvo una tremenda oportunidad de ejercer un liderazgo frente a Chile, de defender a nuestros carabineros, y guardó silencio. Nosotros jamás vamos a guardar silencio para defender y para hablar bien de quienes nos defienden y defienden nuestra patria”.

Llamado a la unidad con Matthei y Kaiser

En un gesto conciliador frente a la disputa en campaña, Kast agradeció públicamente a los excandidatos Evelyn Matthei y Johannes Kaiser por su respaldo.

“Quiero darle las gracias a todos los candidatos presidenciales que participaron en esta elección. En especial quiero saludar y agradecer a Evelyn Matthei y a Johannes Kaiser. Gracias a ambos porque, si bien podemos haber tenido diferencias que son legítimas en campaña, es mucho más lo que nos une”, señaló.

Además, el candidato republicano destacó los puntos en común entre las candidaturas de derecha apelando a la unidad del sector de cara a la segunda vuelta: “Tenemos una misma mirada respecto de cuáles son las dificultades y los dolores de Chile. Los tres planteamos que la seguridad era un tremendo desafío para el próximo gobierno. Los tres hablamos claro de que había que recuperar la calidad de la enseñanza para nuestros jóvenes. Los tres tenemos claro que el sueño de la vivienda propia se había perdido”.

“La unidad nos da la fuerza, la unidad nos dará el triunfo”, afirmó Kast, agregando que “el único adversario que tenemos es el continuismo, y a ese continuismo lo vamos a derrotar este 14 de diciembre”.

“Chile sí despertó”

Kast también utilizó la frase emblemática del estallido social para caracterizar el resultado electoral.

“Esta noche Chile sí despertó, pero despertó de verdad. Después de seis años de violencia, de ideología, de mediocridad, hoy millones de chilenos son los que han decidido abrazar un proyecto que plantea la oposición a este gobierno fracasado, a este mal gobierno que le hizo daño a nuestra patria”, declaró.

“Esta noche no estamos celebrando un número, un porcentaje. Esta noche estamos celebrando una fuerza, una fuerza que parte en Arica y Parinacota y termina en Magallanes y Antártica Chilena, que es el futuro de Chile. Una fuerza que vive con cada familia, que ha vivido con miedo y que quiere hoy día comenzar a recuperar las ganas para el futuro”, enfatizó.

El candidato cerró su discurso con un mensaje de cara al balotaje: “La elección del 14 de diciembre no es cualquier elección, será la elección más importante de nuestra generación. Será un verdadero plebiscito entre dos modelos de sociedad”, sentenció.