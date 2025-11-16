MINUTO A MINUTO – Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025: candidatos presidenciales llegan a votar

Con el paso de las horas, los postulantes a La Moneda han ido llegando a sus locales de votación.

Este domingo, en todo el país, se llevan a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, donde la ciudadanía tendrá que acudir a las urnas para el nuevo periodo que inicia en 2026.

En esta oportunidad se elegirá no solo al nuevo mandatario o mandataria, sino que también al que será la nueva Cámara de Diputados, mientras que varios puestos en el Senado serán renovados.

Las mesas abren a las 08:00 horas dando inicio al proceso electoral y se mantendrán abiertas hasta las 18:00 horas, en una jornada que estará marcada por las altas temperaturas. Solo en Santiago se registrará una máxima de 29ºC.

Quienes no puedan ejercer su deber ciudadano, deben acudir a las distintas Comisarías de Carabineros para presentar sus excusas, mientras que en otros casos solo tienen que acudir a la Comisaría Virtual.

A continuación te invitamos a seguir todos los pormenores de la jornada en el Minuto a Minuto que hemos preparado en EL DÍNAMO.