Jorge Segovia anuncia acciones legales tras negar venta de Unión Española: “Absolutamente falso”

El empresario español Jorge Segovia descartó de plano que vaya a poner a la venta Unión Española a raíz del mal momento que vive el club, que está a punto de bajar a la Primera B, y anunció que emprenderá acciones judiciales contra quienes divulgaron esa información.

El propietario del club se refirió al tema tras abordar la publicación de versiones que apuntarían a su decisión de desprenderse del cuadro de la colonia hispana, ante lo cual aseveró que aquello es “absolutamente falso”.

“La familia Segovia se abre a la venta. Hay que ver si las ofertas que lleguen a Santa Laura son atractivas“, complementó el profesional.

Lo anterior, debido a que el equipo hispano se ubica en la penúltima posición de la tabla de la Primera A y, si pierde el duelo de este fin de semana ante O’Higgins, sellará su descenso luego de 27 años seguidos en la división de honor del fútbol chileno.

Jorge Segovia descarta venta de la Unión Española

Junto con negar de manera vehemente que tenga a la venta Unión Española, Jorge Segovia recalcó que está estudiando presentar acciones legales por la divulgación de la información que calificó de falsa.

El año pasado el dueño del club de colonia ganó un juicio que le entabló a la productora de la serie El Presidente, luego de que se lo mencionara como uno de los responsables de la llegada de Sergio Jadue a la presidencia de la ANFP.

“La serie me hacía partícipe de situaciones y hechos que eran radicalmente falsos. Me pareció una difamación gratuita por parte de ellos, y que debían tener una respuesta clara y contundente en los tribunales de justicia“, dijo sobre el millonario juicio que terminó ganando.

Además de la crisis deportiva, los hinchas de Unión Española apuntan a Jorge Segovia porque aún no se realizan los trabajos comprometidos para mejorar las instalaciones del estadio Santa Laura.